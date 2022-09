Ni slučajno ne bacajte ULJE u sudoperu ni WC šolju, evo šta da uradite sa njim

Većina nas iskorišćeno ulje baca ili u sudoperu ili u WC šolju, a to je loše, jer može dovesti do začepljena pa čak i do poplava jer ostaju u cevima. To će naneti štetu vašem stanu. Kako rešiti ovaj problem?

Nabavite samo jednu staklenu teglu.

Masti koje se nakupe mogu da doprinesu i začepljenjima koja dovode do stvaranja otpadnih voda i poplava, što, verujemo da znate, može da nanese ozbiljnu štetu vašem domu.

Ako ulja nema puno, možete ga baciti u kantu za đubre.

Ipak, ako ulja i masti ima previše, nemojte ga bacati u sudoperu ni WC šolju.

Skinite višak ulja i sa sudova pre nego što ih operete. Voda je mnogo gušća od ulja i ne meša se sa njim, a ulje u cevima i dalje može da se hladi i da prouzrokuje štetu.

Nabavite teglu i ulje bacajte u nju. Kad je napunite, onda je bacite. Nije tako teško, a sprečiće velike probleme.

