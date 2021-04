Nijedna biljka više neće uvenuti: Stavite samo ovo u saksiju!

Vaše biljke će cvetati kao nikada pre…

Ako se pitate kako to da nekome baš svako cveće uspeva i cveta kao ludo, a vama to ne polazi za rukom, mi imamo odgovor. Tajna je u ovom malom triku.

Ovu caku koriste čak i profesionali cvećari. Sve što vam je potrebno je papirni filter za kafu. Pokazalo se da su vrlo korisni za biljke, a evo i kako se koriste:

Papirni filter stavite na dno saksije, između zemlje i odvodnih otvora za saksiju, gde obično prolazi voda i prljavština. Kad to uradite, filter će propustiti vodu, a zadržati prljavštinu.

Kako će to uticati na bolji rast biljaka?

Vrlo često prljavština začepi otvore, a to sprečava prolazak viška vode, ali i protok vazduha. To može da uzrokuje propadanje korena biljke i dovesti do toga da ona uvene.

Budući da upijaju, zadržaće vlagu svaki put kad zalivate cveće. Neće biti previše vlage da koren trune – nego taman koliko treba. Dakle, ukoliko koristite filtere za kafu, nećete morati toliko često da zalivate biljku.

