Nikako u sudoperu: Evo kako se pravilno rešiti viška ulja

Da li ste ikada jednostavno sipali višak ulja u sudoperu nakon prženja krofni ili pomfrita? Ako jeste, niste jedini. Ali taj naizgled bezazlen potez ima ozbiljne posledice po vaše cevi, životnu sredinu i, na kraju, vaš novčanik.

Ulje se ne razlaže u vodi kao sapun ili deterdžent. Umesto toga, akumulira se u cevima, gde može da izazove masne naslage, začepljenja i neprijatne mirise. Dovoljno je da nekoliko komšija u vašoj zgradi ili naselju ima istu naviku i postoji problem za ceo sistem odvodnjavanja.

Ali priča se tu ne zaustavlja. Kada ulje završi u kanalizaciji, na kraju završi u rekama, morima i drugim vodenim sistemima, gde formira masne slojeve na površini vode. Dakle, ako ste do sada mislili da je to bezopasan ostatak u tiganju, vreme je da promenite svoje navike.

Na sreću, postoje pravi načini za odlaganje viška ulja.

Prvo sačekajte da se ulje ohladi. Zatim sipati u čistu, suvu flašu ili teglu koju ste sačuvali samo za ovu svrhu.

Kada se boca napuni, odnesite je u najbliže reciklažno dvorište ili mesto određeno za odlaganje otpadnog ulja. U nekim gradovima postoje i specijalizovani rezervoari za ulje, pa obavezno proverite da li ih ima u vašem kraju.

Ponovo ga iskoristite za kuvanje

Ako je u pitanju mala količina ulja, možete je obrisati papirnim ubrusom i baciti u biootpad ili mešani otpad. Ali izbegavajte mešanje ulja sa drugim tečnostima ili otpadom – ovo samo otežava reciklažu. U kompost možete sipati i male količine ulja koje ste koristili za pripremu hrane neživotinjskog porekla.

Takođe je dobra opcija da ga pomešate sa brašnom ako ga bacite ili sa mačjim peskom, oni će upijati ulje i mnogo lakše će se razgraditi kada završi u bio otpadu.

Drugo rešenje je jednostavno ponovo koristiti to ulje. Ohladite ga i sipajte u staklenu flašu i slobodno ga ponovo upotrebite sledeći put kada kuvate.

Isto ulje možete koristiti do tri do četiri puta za pripremu jela od prženog mesa ili ribe, dok ga možete ponovo upotrebiti šest do osam puta za lakšu pripremu hrane. Naravno, obavezno obratite pažnju na miris već korišćenog ulja ili promenu teksture.

Bacanje ulja u sudoperu zaista nije vredno glavobolje koju mogu izazvati začepljene cevi, jer kada ulje završi na pravom mestu, svi pobeđuju – vi, priroda i vaš sudoper.

