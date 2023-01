Odmrznite meso po receptu naših baka: Nikad lakše, sve gotovo za 10 minuta

Prastari i davno zaboravljeni trik za odmrzavanje zaleđenog mesa, nešto najbolje što ćete čuti!

Da bi se odmrznuo čak i mali komad mesa, potrebno je da prođe najmanje dva, tri sata. Postupak možete ubrzati upotrebom mikrotalasne, ali postoji i negativna strana. Neretko se dešava da se meso po površini već malo skuva, a da iznutra ostane zaleđeno.

Međutim, postoji jedan praktično zaboravljen trik koji su koristile naše bake, a koji znatno ubrzava odmrzavanje mesa.

Za samo 10 minuta, namirnica će već biti spreman za pripremu. Potrebno je da u toploj vodi, malo iznad sobne temperature (oko 40-45 stepeni C), rastvorite kašiku običnog šećera i u nju stavite komad mesa koji želite da odmrznete. I, to bi bilo to. Meso je spremno za upotrebu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.