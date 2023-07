Omekšivač za veš ima još najmanje jednu korisnu primenu: Ali, ne baš svaki

Omekšivač za veš nije jedno od sredstava u domaćinstvu koje doživljavamo multifunkcionalno, kao na primer sirće, ali to i te kako može da bude.

Iako možda niste razmišljali o tome, ali omekšivači za veš mogu biti veoma korisni i kod pranja podova u vašem domu.

Razbijte svoju rutinu čišćenja i operite koji put podove omekšivačem – rezultat će biti vidljivo čistiji podovi. Umesto uobičajenog sredstva za pranje podova, jednostavno u kantu s vodom sipajte čep omekšivača, prenosi Housedigest.

Zašto je omekšivač efikasan pri čišćenju podova?

Odgovor leži u njegovim svojstvima. Ista svojstva koja ga čine korisnim za odeću takođe se mogu koristiti na inovativne načine u celom domu, od čišćenja pa do osvežavanja mirisa u raznim prostorijama. Omekšivači se obično koriste za omekšavanje odeće i davanje dugotrajnog prijatnog mirisa tkaninama. Deluje tako da zaštite površinu tekstila kako bi ostao gladak i kako bi se sprečilo nakupljanje statičkog elektriciteta. Korišćenje omekšivača za pranje podova može biti isplativo, a to je proizvod koji se verovatno već nalazi u vašem domaćinstvu. Ne zahteva nikakvu posebnu opremu, samo vašu uobičajenu krpu, kantu i malo tople vode. Dodatan plus je njegova primenjivost kod različitih vrsta podova.

Koji omekšivač odabrati?

Kada koristite omekšivač za rublje za čišćenje podova, robna marka proizvoda nije ključan faktor koji treba uzeti u obzir. Za razliku od odabira omekšivača za vaše rublje – gde možda preferirate određenu marku zbog specifičnog mirisa ili svojstava omekšavanja – zahtevi za čišćenje podova su sasvim drugačiji. Pokušajte da koristite omekšivač s tečnom formulacijom za lakše mešanje s vodom.

Miris je još jedan važan aspekt koji treba imati na umu. Omekšivač s jakim mirisom mogao bi da bude preintenzivan i umesto suptilnog mirisa mogao bi previše da dominira u prostoru. Stoga bi omekšivač s blažim i suptilnijim mirisom ili čak bez mirisa mogao da bude prikladniji. Takođe pripazite na omekšivače koji sadrže previše raznih aditiva. Iako bi mogli da budu korisni za vašu odeću, potencijalno bi mogli da ostave talog na podovima ili ih učiniti previše klizavim, prenosi N1.

