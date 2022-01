Oprez: Ova greška kod sečenja će sigurno otupiti nož

Nije važno kuvate li puno ili malo: oštar nož ne bi trebalo da nedostaje ni u jednoj kuhinji. Naime, za sečenje, seckanje i usitnjavanje, to je deo kuhinjskog pribora koji najčešće koristimo. Međutim, s vremenom se nož može otupiti i slabije seći, a to se katkad događa i prebrzo ako s njim pogrešno postupamo. Na primer, nemoj prati nož za sečenje u mašini za sudove niti ga ostavljati nezaštićenog, bez futrole, u fioci s drugim priborom za jelo ili kuhinjskim priborom.

Postoji još jedna greška koja može otupiti oštricu za tren – kladimo se da ste je napravili više puta?

Isečene namirnice ostružete nožem s kuhinjske daske

Prvo isečete meso, a zatim začinsko bilje, povrće i druge namirnice pa ih gurnete, tačnije ostružete nožem u tiganj, šerpu ili posudu. Zvuči li vam taj postupak poznato? Zapravo, to je korak za koji smo sigurni da smo ga svi u nekom trenutku preduzeli. Međutim, to nikako nije dobro za oštricu noža jer je struganje vremenom otupljuje.

Ovako je bolje

Umesto da oštricom gurnete naseckanu hranu s daske za sečenje, okrenite nož za 180 stepeni i za to koristite tupu stranu. To štiti oštricu, a još uvek možete lako ubaciti sastojke u šerpu, do zadnje mrvice, kao i obično.

