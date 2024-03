Ostaćete u čudu zbog ovoga: Šta možete osim veša prati u veš mašini

Teško da su izumitelji mašine za pranje veša mogli da zamisle šta će sve dospeti u bubanj njihovog izuma. A u njoj se može prati dosta toga. Neki eksperimenti se loše završe i mašina, u najboljem slučaju, mora na popravku, a stvari na otpad. Ali metod pokušaja i grešaka ipak daje rezultate, pa sad tačno znamo šta se može prati u mašini za pranje veša.

Ne radi se o običnim stvarima poput odeće ili obuće, mada i tu ima izuzetaka. Stvar je u neobičnim predmetima, koji se obično čiste na sasvim drugačiji način, piše Uspešna žena. Na primer, kuhinjski pribor i sportska oprema. Ovakvi trikovi su odličan način da uštedite vreme na čišćenju.

Neobične stvari koje se mogu prati u mašini za pranje veša

Plastične posude

Veš mašina lako može da zameni mašinu za pranje sudova, ali samo kada je u pitanju plastično posuđe. Ne pokušavajte da perete staklo i keramiku! Uklonite ostatke hrane, ubacite posude u bubanj, stavite deterdžent za pranje sudova i uključite program za fino pranje. Ne zaboravite da isključite centrifugiranje, inače će posuđe oštetiti. Na ovaj način dobićete čiste i dezinfikovane posude.

Kuhinjski pribor od silikona

Na sličan način možete prati razne silikonske stvari. Tvrdokorne i zagorele mrlje teško se uklanjaju ručno. Zato slobodno ubacite u bubanj modle i lopatice – i uključite mašinu.

Prostirke za jogu i patosnice iz kola

Postalo je vrlo popularno raditi jogu kod kuće. Za vežbe na podu potrebna je posebna prostirka, koja se povremeno mora očistiti, da se na njoj ne bi razmnožavale štetne bakterije. I za to je vrlo pogodna veš mašina. Stavite ih na program za fino pranje, uz minimalnu temperaturu i bez centrifuge.

Čistu prostirku dobro obrišite peškirom i ostavite da se osuši. Tek kad je sasvim suva, urolajte je i odložite do upotrebe. U mašini za veš takođe možete prati gumene i tekstilne patosnice iz automobila ili otirače za prag. Samo se uverite da na njima nema blata i otpadaka.

Igračke i kockice

Verovatno ste u veš mašini već prali meke igračke, a niste se setili da tako možete oprati i mnoge druge. Plastične igračke takođe zahtevaju čišćenje, a sigurno ne želite da ručno perete svaki detalj. Evo ideje: sakupite ih i dobro zatvorite u posebnu vrećicu – i operite u mašini za veš, prema gore navedenim pravilima. Brzo, lako i efikasno!

Sunđer za kupanje i zavesa za kadu

Iako sunđer za kupanje redovno koristite, na njemu se ipak sakupljaju i množe klice. Dobra stara mašina za veš sjajno će ga dezinfikovati, kao i zavesu za kadu. Preporučljivo je to raditi najmanje dvaput mesečno jer bakterije jako vole topla i vlažna mesta.

Ranci i torbe

Kad raspakujemo prljave sportske patike i iscurele namirnice, nema nam druge nego da ranac ili torbu operemo. Obavezno izvadite sve iz džepova, zatvorite sve rajsfešluse, zalepite čičak trake i uklonite dekorativne elemente koji se mogu skinuti. A pravila za pranje neobičnih stvari već znate.

Pribor za kućne ljubimce

Ako vaš ljubimac ima sintetičku ogrlicu ili povodac, možete ih mirno prati u veš mašini.

Svake nedelje perite u mašini sve ono što pripada životinji – ne samo ogrlice i povoce, već i prostirke, krevete, pokrivače i kaputiće jer tako čuvate zdravlje svog ljubimca.

Uggs

Omiljena zimska obuća većine devojaka su lagane, udobne i praktične uggs čizmice. U proteklih desetak godina, verovatno je svaka kupila bar jedan par, ali malo ko zna da se one mogu prati u mašini za veš.

Uggs čizme se nose zimi, s hulahopkama i toplim čarapama. Noga se u toj toploti neizbežno znoji, tako da „atmosfera“ u zimskoj obuči nije baš najbolja. Da biste izbegli neprijatne mirise i nakupljanje bakterija u krznu, perite agsice u mašini, na programu za fini veš i to samo hladnom vodom. Centrifugiranje i sušenje ne dolaze u obzir!

Ako su uggs čizmice obložene krznom, nakon pranja morate sačekati da se ono potpuno osuši i zatim ga raščešljati. Jedini izuzetak su one sa prirodnim krznom.

Podloga za miš

Priznajte, pijete li kafu ili čaj za kompjuterom? Zaboravljate da operete ruke kad dođete spolja? Ne brišete redovno radni sto? Zamislite šta sve ostaje na podlozi za miš! Pravilo za pranje: podlogu obavezno stavite u vrećicu za veš, okrenite program za fino pranje i podesite na srednju temperaturu (40 stepeni).

Pribor za kosu

Pribor za kosu, kao što su gumice, elastične trake za kosu i meki rajfovi, upijaju kožnu masnoću, znoj, skupljaju prašinu i bakterije. Da bi vam kosa bila zdrava, a elastične trake lepe i čiste, perite ih u veš mašini, ali ih obavezno stavite u vrećicu za pranje.

Jastuci

Jastuk sakuplja znoj, kožnu masnoću, grinje, ostatke kozmetike i zato se na njemu množe patogene bakterije i svi ostali mikrobi. Ako imate jastuk od prirodnog perja i paperja, zaboravite na mašinsko pranje i obratite se specijalnim firmama, koje će bez oštećenja očistiti vašu posteljinu.

Ali jastuci ispunjeni sintetikom (silikonsko vlakno, memorijska pena, sunđer, poliester itd.) dobro podnose mašinsko pranje sa ovim parametrima:

program za fino rublje ili ručno pranje;

temperatura do 40 stepeni;

do 1000 obrtaja u minuti;

dodatno ispiranje.



U mašinu se stavlja jastuk bez jastučnice, osim one koja fabrički ide uz njega. Bubanj ne treba napuniti do kraja, tako da u jednom ciklusu možete oprati jedan do dva jastuka. U bubanj takođe treba staviti posebne kuglice za pranje, koje omogućavaju jastuku da zadrži svoj oblik. U odeljak za prašak treba da sipate tečni deterdžent – gel.

Jastuk sušite na terasi, izložen suncu ili u dobro provetrenoj prostoriji. Jastuke i posteljinu i inače treba provetravati i sunčati jer sunčeva svetlost ubija bakterije.

Ovo ni izbliza nije pun spisak onoga što se može prati u mašini za veš. Neki snalažljivi vikendaši u mašini čak peru voće i povrće.

Sigurno i vi imate neke svoje trikove i zato napišite u komentarima šta se još može prati u mašini za veš. Samo se ostavite opasnih eksperimenata! Bolje se učiti na tuđim greškama.

