Ova kuhinjska namirnica uklanja sve neprijatne mirise u kupatilu bolje od kupovnih osveživača

Ako želite alternativu mirisnim svećama ili osveživačima vazduha za uklanjanje neprijatnih mirisa u kupatilu, imamo jednostavno i iznenađujuće rešenje: pirinač. Isti pirinač koji je jedna od osnovnih namirnica u kuhinji takođe može biti moćno sredstvo za održavanje svežeg mirisa vašeg kupatila.

Iako sveće privremeno uklanjaju miris, postoji rizik da ih ostavite bez nadzora. Osveživači vazduha u spreju takođe mogu biti efikasni, ali neka istraživanja pokazuju da oni zapravo zagađuju vaš dom oslobađanjem isparljivih organskih jedinjenja u vazduh. Isparljiva organska jedinjenja, poznata i kao VOC, su štetne hemikalije koje potiču iz različitih proizvoda za domaćinstvo. Pa zašto ne probati prirodniju, sigurniju alternativu, pitaju u Hunkeru?

Evo kako funkcioniše ovaj laki trik sa pirinčem.

Evo šta će vam trebati: tegla, malo suvog pirinča i eterična ulja po vašem izboru.

Počnite tako što ćete napuniti teglu sa oko pola šolje do jedne šolje pirinča, baš kao što je uradio korisnik TikTok-a @mama_mila_. Zatim dodajte 10 kapi esencijalnog ulja i dobro izmešajte pirinač kašikom. U zavisnosti od toga koliko jak miris želite, uvek možete dodati još kapi. Pirinač može pomoći u kontroli vlage, a eterična ulja pomažu prikrivanju mirisa. I to je to — vaš potpuno prirodan dezodorans je spreman! Stavite ga u svoje kupatilo da odmah počne da upija mirise.

Teglu možete lako zameniti drugim predmetima koje imate po kući, kao što su stari držači za sveće, manje posude ili čak obična čaša. Ovo vam daje fleksibilnost da odaberete veličinu i stil koji najbolje odgovara vašem prostoru. Ako tegla pirinča nije estetika koju tražite, možete koristiti male prozirne kese. Napunite kese mešavinom pirinča i imate diskretan dezodorans. Najbolji deo? Niste ograničeni na kupatilo. Odlično funkcioniše u automobilima, plakarima, pa čak i cipelama!

Postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu kada koristite eterična ulja kod kuće. Prvo naučite razliku između eteričnih ulja i mirisnih ulja. Prvi su potpuno prirodni bez sintetičkih sastojaka, dok se drugi proizvode u laboratoriji sa veštačkim komponentama. Iako mirisna ulja imaju tendenciju da traju duže, koriste hemikalije koje mogu izazvati alergije kod nekih ljudi. Ako više volite potpuno prirodnu opciju, obavezno pročitajte etiketu, koja bi trebalo da naznači da li je 100% čisto eterično ulje.

Takođe je važno znati da su neka eterična ulja toksična za kućne ljubimce. To uključuje uobičajena ulja kao što su čajno drvo, eukaliptus ili cimet. Takođe treba da pazite na bor, pepermint, citruse i ilang-ilang. Obavezno istražite pre nego što izaberete esencijalno ulje. Sigurne opcije za upotrebu oko kućnih ljubimaca uključuju ulja poput lavande, kedrovine ili čak grejpfruta i metvice.

