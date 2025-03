Ova prirodna supstanca smatra se najmoćnijim sredstvom za čišćenje u domaćinstvu

Aktivni ugalj jedan je od najmoćnijih prirodnih čistača. Možda zvuči pomalo kontraproduktivno da zapravo može očistiti bilo šta, ali evo pet načina na koje možete isprobati aktivni ugalj kod kuće.

Aktivni ugalj bi mogao biti poslednja stvar koju biste razmotrili kao sredstvo za čišćenje. Na kraju krajeva, moglo bi se pretpostaviti da nešto tako crno i čađavo može uzrokovati samo još više prljavštine.

Međutim, koliko god bilo iznenađujuće, aktivni ugalj se smatra jednim od najmoćnijih prirodnih sredstava za čišćenje, jer može ukloniti čak i najtvrdokorniju prljavštinu.

Aktivni ugalj razlikuje se od običnog uglja, vrste koju obično koristimo za roštilj, po tome što je tretiran tako da ima mnogo malih rupa i pukotina, što mu daje veliku površinu. To ga čini poroznijim i upijajućim i može zarobiti toksine, mirise, ulja i vlagu. Ova svojstva učinila su aktivni ugalj popularnim sastojkom u kozmetici, lekom za mnoge zdravstvene probleme i, na kraju, ali ne i najmanje važnom, odličnim sredstvom za čišćenje.

Za uklanjanje neprijatnih mirisa

Aktivni ugalj odlično eliminiše neprijatne mirise. Dok komercijalna sredstva za čišćenje obično samo maskiraju miris, aktivni ugalj ga zapravo može ukloniti. Zahvaljujući svojoj visoko poroznoj strukturi, aktivni ugalj apsorbuje toksine, zagađivače i neželjene mirise u vazduhu, što ga čini odličnim dodatkom kupatilima bez prozora, zagušljivim ormarima, kućnim teretanama ili čak frižiderima. Za optimalnu apsorpciju mirisa, zamenite aktivni ugljen svakih tri do šest meseci.

Za čišćenje kuhinjskih površina od masnoće

Uklanjanje masnoće može biti teško, ali aktivni ugalj to olakšava. Dokaz njegove efikasne apsorpcije ulja i masti je to što se često koristi kod izlivanja nafte i pesticida, jer može da apsorbuje 100 do 200 puta veću težinu ulja i toksina. Kod kuće je savršen za čišćenje masnih šporeta, kuhinjskih napa i radnih ploča, ali izbegavajte da ga koristite na metalu ili u kombinaciji sa kiselim tečnostima i alkoholima.

Za izradu domaćeg sredstva za čišćenje ugljena napravite pastu od jednakih delova aktivnog uglja u prahu i vode, koju krpom ili sunđerom premažite po površini.

Aktivni ugalj pomaže u smanjenju vlažnosti u prostoriji

Ako se borite s vlagom i plesni u svom domu, aktivni ugalj može povući višak vlage iz vazduha zbog svoje porozne prirode. Ovaj kućni ovlaživač vazduha najbolje je isprobati u malim prostorima, kao što su kupatilo, vešeraj ili ispod umivaonika. Jednostavno stavite komad aktivnog uglja na vlažno mesto i pustite da radi svoje. Iako ovo nije trajno rešenje za probleme s vlagom, to je odlično privremeno rešenje.

