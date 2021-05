Ovaj cvet sinonim je lepote i elegancije: Negujte ga ovako i krasiće vam baštu ili balkon

Biljka od koje se rade parfemi, ulja i čajevi, od koje mirišu čitave bašte i balkoni, a svojom elegancijom uklapa se u svaki prostor, svakako je jasmin.

Postoji više od 200 vrsta različitih samoniklih vrsta jasmina. Na našim prostorima najpoznatiji je obični ili bieli jasmin, ali po svojim karakteristikama sve je samo ne običan.

Taj jasmin može narasti do metar i po, a kada cveta, to je obično u skupinama od tri do pet cvetova. Krasi ga dominantno jak, slatkast miris, a cveta upravo u ovom periodu, tokom juna i jula.

Potrebno mu je redovno zalivanje i godišnje obrezivanje kako bi se poboljšao njegov rast i cvetanje. Ljubitelj je sunčanih mesta u bašti i balkona, ali osim spomenutog obrezivanja, ne zahteva posebnu brigu.

KAKO UZGOJITI JASMIN?

Ako ste svoje vrtove ili balkone odlučili da ulepšate jasminom, birajte osunčana i topla mesta. Ako živite u području mediteranske klime, možete ga posaditi direktno u baštu, ali u kontinentalnim krajevima preporučuje se sadnja u saksije koje tokom zime možete skloniti. Naime, jasminu smetaju mraz i hladni vetrovi, a sneg mu može oštetiti listove.

Jasmin može stvoriti predivan zaklon na balkonu koji će štititi od pogleda, a u isto vreme delovati veoma dekorativno.

Jednom kada ga posadite, nastojte da što duže ostane na tom mestu. Ako se naglo promeni njegovo stanište pa, na primer, s osunčanog mesta ode u mračniji, biljka će doživeti šok, a to će se videti u obliku mrlja na njenim listovima.

Nakon što se cvetanje jasmina završi, obvezno ga treba obrezati kako bi iduće godine mogao dati mirisne i lepe cvetove.

Zanimljivo je da tokom zimskih meseci lišće menja boju, pa tako listovi jasmina postaju crvenkasti.

OGRADA OD JASMINA

Beli jasmin pripada biljkama penjačicama. Vrlo se lako i brzo omota oko potpore, pa je zato idealan za stvaranje „ograde“ na balkonu koja će vas štititi od pogleda komšija.

Dodate li tome nekoliko jastučića, koktel i neko dekorativno osvetljenje, najmirisnija i samo vaša oaza biće vam nadohvat ruke.

