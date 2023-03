Ovaj program može da vam uništi mašinu totalno, stalno ga uključujete, a koristi se samo na 1 način

Mašine za veš novije proizvodnje uglavnom imaju program za brzo pranje, a ovaj program zaista može da bude spasonosan, posebno u situaciji kada žurite, korpa za veš je pretrpana ili jednostavno želite samo da properete odeću koja možda ni nema fleke.

Ali, oprez! Nepravilna upotreba ovog programa može da donese više štete nego koristi i da dovede do bržeg propadanja mašine.

Naime, jedna prodavnica bele tehnike iz gradića Remzija u Engleskoj, podelila je savet majstora za mašine koji tvrdi da na programu za brzo pranje nikako ne treba prati stvari poput peškira ili bade mantila, odnosno sve one koje postaju teške kada se pokvase.

Naime, kako peškiri postaju veoma teški kada su mokri, brzo pranje od 20-ak minuta jednostavno nije dovoljno da bi fleke nestale, a problem je i u samoj težini koja na duge staze može da ošteti veš mašinu.

„Kada mašina radi veoma brzi i peškiri se sabiju zajedno, to dovodi do velikog opterećenja bubnja i on počinje da se trese“, prokomentarisao je stručnjak.

