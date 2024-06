Ovaj raskošan cvet treba da ima svaka bašta: Korisniji je od svih veštačkih pesticida

Raskošna cinija je najkorisniji cvet za baštu

Ukoliko gajite cveće ili se bavite vrtlarstvom, sigurno znate, a ako ste početnik u jednom ili drugom, treba da znate da nije dovoljno zasaditi samo povrće, već treba dodati i cvetnice koje će privlačiti oprašivače, a terati štetočine.

Jedna od najboljih cvetnica u te svrhe je cinija, koja je ranije u baštama bila neizostavni biljni element.

Ciniji odgovara poptuno sunčan položaj i zadovoljava se umerenim zalivanjem. Njeni cvetovi liče na margarete, posebno sorte jednostavnih ili polupunih cvetova. Cinije sa dvostrukim ili punim cvetovima više liče na hrizanteme, a obim doseže i veličinu od petnaestak centimetara, ali su dosta črvste stabljike i opstaju i bez potpore.

Jedina mana cinija je da cvetaju samo u toku leta, odnosno tri meseca. Pošto postane hladnije i vlažnije vreme, tada cinija izgleda prilično neprivlačno.

Cinije su odličan izbor i kao rezano cveće, jer dosta dugo opstaju i drže svoju izvornu boju i svežnu.

Najlepše su kada se sade u skupnima, a odlično se uklapaju uz ukrasne žalfije. Kako cvetaju različitih boja i oblika, od juna do prvih mrazeva, idealne su za rezano cveće. Ako se tome doda i to da su vrlo otporne na sušu i privlače korisne insekte u baštu, pravi su izbor. Osetljive su na presađivanje, pa to imajte u vidu.

Ukoliko ih sadite iz semena, kada se tlo zagreje, dovoljno je da plitko raspete seme po očišćenoj i pripremljenoj stazi i da je pokrijete slojem komposta.

Seme cinija je krupno i lako će se probiti kroz taj sloj, a uz redovno zalivanje proklijaće tek za nekoliko dana. Tada samo treba sačekati, pratiti male izdanke i voditi računa da ih ne sustignu korovi.

Na svu sreću, cinije rastu brzo i za mesec dana posle setve će biti velike i bujne da o korovima više ne treba brinuti. Jedini problem koji bi mogao da se pojavi jeste težina biljke, posebno kod visokih sorti.

Zato, ukoliko procenite da bi vaše cvetnice mogle da se slome, diskretno ih poduprite drvenim kočićima, piše Telegraf.rs.

