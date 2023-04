Ove namirnice uopšte ne smeju u zamrzivač: Mnogi ih stavljaju, a nisu ni svesni šta im se događa ‘ispod nule’

Možda vam se dogodilo da vam je ostalo hrane posle ručka, koju naravno ne želite da bacite, ali znate da je nećete posjesti uskoro, pa je prva pomisao da je zamrznete i pojedete za nekoliko dana ili nedelja. Ali nije bezbedno zamrzavati baš svaku namirnicu, jer to može da bude i veoma opasno, upozoravaju stručnjaci.

Neka hrana može razviti opasne bakterije, a druga će izgubiti svoju teksturu i postati neukusna za jelo.

Evo nekoliko stvari koje ne mogu preživeti temperature ispod nule, prenosi Net.hr.

1. Jaja: Zamrzavanje celog jajeta je velika greška pa ako ste ih kupili na veliko, moraćete biti sigurni da ih pojedete pre nego što se pokvare. Sirova jaja će se proširiti u zamrzivaču i uzrokovati pucanje ljuske. Ako želite da ih sačuvate duže, možete ih razbiti, umutiti i zamrznuti u hermetički zatvorenoj vrećici.

2. Odmrznuto meso: Zamrzavanje mesa nije problem, ali ne možete zamrznuti meso koje je već odmrznuto. Ovo može biti opasno, a ponovno zamrzavanje pogoršava teksturu mesa.

3. Kremasta jela: Ako vam ostane pire od karfiola, bolje je da ga pojedete sutradan jer to jelo, nažalost, ne možete držati u zamrzivaču. Bilo što kremasto se može odvojiti ili zgrušati kada se čuva u zamrzivaču. To znači da uopšte više nije ukusno.

Krem čorbe: Neki zamrzavaju domaću goveđu ili pileću supu, ali to ne bi trebalo raditi s krem čorbama. Krem čorba od pečuraka, karfiola ili bundeve preukusna je pa ako ste mislili da pripremite veću porciju za više navrata, razmislite još jednom. Jela na bazi pavlake u zamrzivaču mogu poprimiti neuglednu strukturu. Iako su takva jela i u tom slučaju sigurna za konzumiranje, zamrzivač će uništiti rapsodiju ukusa i uskratiti vas za užitak. Videćete da te, za razliku od domaće goveđe supe, krem jelo neće oduševiti nakon ovakvog skladištenja.

4. Vino: Stručnjaci za vino će vam uvek reći da nikada ne stavljate vino u zamrzivač. Umesto toga, vratite poklopac i čuvajte ga u frižideru, ovo bi trebalo da vam pruži tri do pet dana da popijete ostatak. Međutim, možete ga zamrznuti i tek kada se ponovo odmrzne na sobnoj temperaturi, biće dobro samo za kuvanje, a ne za piće.

5. Majonez: Jaje i ulje se pomešaju s majonezom. Ne treba ih zamrznuti jer će se samo odvojiti, ostavljajući vam veliku teglu ulja i jaja.

6. Skuvana testenina: Leti većina voli brzinski ručak i razne kombinacije s testeninom, a pasta s tunjevinom jedna je od najpopularnijih jela. Neretko tada testeninu stavljamo u frižider pa jedemo naknadno ili nosimo sa sobom. Nekad je to dobra opcija, ali testenina može izgubiti svoj sjajan ukus i teksturu. Ako se odlučite da je ponovo zagrejete, verovatno ćete napraviti grešku jer ohlađena testenina baš i ne trpi ponovnu toplotu. Ne moramo vam onda ni govoriti da špagete, makarone ili fusile ne treba zamrzavati jer ćete učiniti više štete nego koristi – pritom nećeš uštedeti, a nećete se ni najesti.

7. Sveže povrće: Stavljanje salate u zamrzivač s namerom da se ponovo iskoriste svakako nije dobra ideja. Nakon pola dana u frižideru začinjena salata postane daleko od ukusne, a čak se ni nenapravljena ne može predugo držati na niskim temperaturama. Zamislite šta bi se dogodilo da se u zamrzne voda iz salate – rezultat bi bila nejestiva salata. Isto važi i za povrće bogato vodom. Stavi li se sveže povrće u zamrzivač, ono će postati premekano, na primer, krompir i krastavac. Naime, krompir je bogat skrobom i vodom pa ako se zamrzne i potom odmrzne, za ručak bi imali mljackav i neukusan krompir.

8. Mleko: Mnogim namirnicama zamrzivač promeni strukturu i to toliko da su jedva za konzumiranje. Isto je s mlekom. Otvoreni tetrapak mleka drži se u frižideru, i ne treba ga zamrzavati. Neki, doduše, kažu, da je zamrznuto mleko moguće čuvati i do mesec dana, ali sastojci mlečnih proizvoda pod takvim se niskim temperaturama odvoje te izgube i na izgledu i na vrednosti. Mleko, jogurt i pavlaku kao i ostale slične proizvode stoga drži dalje od zamrzivača. Otvoreno mleko najbolje je držati u frižideru do sedam dana.

9. Gazirana pića: Nije baš dobra ideja stavljati gazirano piće u zamrzivač jer bi limenka ili flaša mogle brzo da se rašire i puknu pa stvore nered. Ugljen dioksid koji ih čini gaziranim, takođe se gubi usled niskih temperatura što znači da će pića – ne puknu li – izgubiti na kvalitetu i ukusu. Ipak se bolje uzdati u frižider.

10. Konzervirana hrana: To nikako nemojte raditi jer može eksplodirati. Osim toga, kada je hrana konzervirana, nema nikakve potrebe za zamrzavanjem jer i u konzervi može jako dugo da se čuva, čak i godinama.

11. Pržena hrana: Duboko zamrzavanje će razvodniti hrskavu koricu na prženoj hrani pa će postati gnjecava i neukusna.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.