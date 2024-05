Ovi predmeti u vašem domu privlače bogatstvo, a drugi besparicu

„Novac je koren svakog zla“ – izraz je koji se pogrešno pripisuje Bibliji. Ispravan citat glasi: „Ljubav prema novcu koren je svakog zla“. To jednostavno znači da je loše za nas ako smo pohlepni ili pridajemo novcu preveliko značenje. No, istina je i da je „nedostatak novca koren svakog zla“, kako je to i napisao američki pisac Mark Tven.

Većina ljudi ima teškoća s novcem. Ukoliko izuzmemo nepovoljne objektivne okolnosti, oskudica je posledica svega što smo o novcu čuli i stavova koje smo usvojili u detinjstvu i ranoj mladosti.

Red i čistoća, ali i ljubičasta, crvena i zelena boja olakšaće protok novca. I vizualizacija je bitna – zamislite da imate novca taman koliko vam treba. Novac zaslužuje poštovanje, pa ga nemojte razbacivati po torbi ili novčaniku…

Red znači bogatstvo

Da bi novac ušao u život, pre svega vam je potreban red. Dom, kancelarija, odeća, međuljudski odnosi i sve ostalo zaslužuju čistoću i urednost. Temeljno pospremite kuću, kancelariju, pa čak i vozilo.

Sredite stvari na stolu, u fiokama i na policama tako da im raspored bude maksimalno funkcionalan. Očistite prljavštinu i bacite nepotrebne predmete.

Sredstva plaćanja

Ne nabacujte novac u novčanik, torbu, kovertu ili fioku. Novac zaslužuje poštovanje. Nastojte da ga ne savijate, gužvate ili prljate. Ako ga držite u novčaniku, poređajte novčanice tako da napred idu najmanji apoeni, a u pozadini najveći. Položite kreditne kartice uspravno i tako da prednja strana gleda prema napred. Poštujete li novac i druga sredstva plaćanja na ovaj jednostavan i praktičan način, ona će vam se odužiti i uvek vam biti na raspolaganju. Razvrstajte račune tako da odvojite plaćene od neplaćenih, a obe grupe složite po datumima dospeća plaćanja.

Kristali bogatstva

Nabavite komadić kristala citrina, koji ima veliku moć privlačenja novca i generalno obilja. To je vrlo zahvalan kristal, jer je dostupan u mnogim radnjama i ne treba ga čistiti niti posebno održavati. Stavite ga na mesto u stanu gde držite novac, u novčaniku, u kasici, na radnom stolu. Citrin će takođe osnažiti vaše samopouzdanje pa ga je dobro nositi i kao nakit. Pirit je još jedan izuzetno popularan kamen koji privlači bogatstvo u svačiji život.

Biljke obilja

Imajte u kući bosiljak, fantastičnu biljku koja privlači novac. Držite u stanu posudu pirinča, jer ona simbolizuje plodnost i obilje.

Posuda s narandžama, limunom ili limetom, još jedan je predmet u kući koji donosi materijalni napredak. Nabavite koru cimeta ili cimetov prah. Naspite 100 g cimeta u posudu i postavite je u delu stana gde radite ili gde čuvate novac. Još je snažnije eterično ulje cimeta pa nakapajte par kapi u mirisnu lampu i pustite da se miris širi domom.

Potražite jugoistočni ugao

Prema feng šuiju, svako životno polje ima odgovarajući energetski centar na nekom mestu u kući. Jugoistočni ugao vašeg doma i pojedinih soba mesto je koje vlada vašim prihodima. Prema klasičnim pravilima feng šuija, predmeti koje postavite u taj deo doma utiču na sposobnost sticanja obilja.

Ljubičasto, crveno i zeleno

Ove boje podržavaju energiju obilja. Odaberite način njihove primene u zavisnosti od rasporeda nameštaja u stanu. Ako vam odgovara, okačite na taj deo zida sliku ili goblen na kojima prevladavaju ljubičasta, crvena i zelena boja.

Postavite u taj ugao tri figurice ili ugradite tri lampice u tim bojama. Položite tamo staklenu kuglu u koju ste stavili ljubičasti ametist, crveni karneol i zeleni žad. Najbolje ćete podstaći priliv obilja ako nabavite lava lampu u ove tri boje. Obojeni vosak se kreće u lava lampi, a prema feng šuiju sve pokretno pomaže kruženju novca u životu.

Simboli bogatstva

U jugoistočni deo doma stavite posudu s nešto novca ili zlatnih predmeta. Posuda s inostranim ili antiknim kovanicama takođe će unaprediti ovaj sektor.

U ovaj deo doma smestite fotografije ili umetnine koje predstavljaju vaše stremljenje ka bogaćenju.

Prizori vode

Ukoliko želite da se vaša karijera u dogledno vreme ne menja ili planirate da se penzionišete, ukrasite sektor karijere slikama mora ili jezera. Ako žudite za promenom, opremite taj prostor slikama tekuće vode. Izbegavajte slike uzburkane vode, vodopada, oluje ili usamljenog svetionika.

Tamne boje

Po feng šuiju, tamne boje kao što su mornarsko plava, tamnozelena, siva i crna povezane su s vodom. Isto važi i za asimetrično oblikovane predmete. Unesite tkanine i predmete tih boja i oblika u ovaj deo doma da biste ojačali dobru energiju u polju karijere.

Vizuelizujte bogatstvo

Predočite sebe kako živite u bezbrižnom blagostanju. Jednostavne mentalne sličice pomoći će vam da privučete obilje. Zamislite da možete da platite sve račune na vreme, nabavite važne stvari i usluge i još uvek imate dovoljno novca za zabavu, za pomaganje drugima i za buduće potrebe.

Osetite u mašti sigurnost, udobnost, radost i slobodu koju bi vam novac pružio. Nastojte da ugradite te pozitivne osećaje u vizuelizaciju. Budete li se osećali kao da zaista proživljavate to što sebi predočavate u mislima, vaša podsvest će lakše prihvatiti vizuelizovani sadržaj.

Šta koči bogaćenje?

Neki predmeti i postupci privlače bogatstvo, ali neki imaju suprotan učinak.

Nered i prljavština

Obilje je pod okriljem planeta Venere. Znajte da je Venera boginja lepote i šarma, pa neće ući u prljavu i neurednu kuću. Gomile otpada, zakrčeni prolazi i naslage prašine prave prepreku energiji bogaćenja i napretka, pa ona ne može da protiče ali ni da se skuplja u takvom prostoru.

Curenje i kapanje

Ako u domu imate pokvarene cevi ili slavine i novac bi mogao da vam „otiče“. Što je curenje bliže jugoistočnom uglu doma, to će nepovoljan uticaj biti pogubniji. Nezaviso od toga da li su vodovodne instalacije ispravne, neka vam slavie uvek budu čvrsto zavrnute. Takođe, držite poklopac WC šolje uvek spušten između korišćenja, da energija novca ne bi bežala kroz otvor. Isto važi i za kante i vreće za smeće: sve moraju biti zatvorene i zavezane.

Pokvarene i pocepane stvari

Popravite ili uklonite sve pokvarene predmete ili opremu. Odstranite sve što je neispravno ili ne služi svrsi, uključujući satove koji pokazuju pogrešno vreme, prazne baterije, stare sijalice i osigurače, isnošenu garderobu. Izbacite i uvenule biljke.

Prizori siromaštva i oskudice

Slike ili kipovi koji prikazuju prirodu, zgrade ili ljude u stanju odumiranja, rušenja ili bede ometaju energiju obilja. Ako vam je neka od takvih umetnina iz nekog razloga dragocena, nemojte je izložiti na vidnom mestu nego je odložite u zatvorenom prostoru, po mogućnosti umotanu u neproziran papir ili tkaninu, piše 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.