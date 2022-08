Ovo je najbolji način da očistite mikrotalasnu, vrlo je jednostavno

Mikrotalasna brzo postane prljava pa je samo prebrisavanje nedovoljno – zbog skorenih i zalepljenih ostataka hrane.

– Ostavljanje tih ostataka može dovesti do smanjene evikasnosti ili potencijalno poništiti vašu garanciju. U najgorem slučaju, prljava mikrotalasna pećnica može izazvati čak i požar kaže stručnjakinja za dom i autorka knjige From the Ground Up: Building a Dream House—and a Beautiful Life—through Grit and Grace, Noell Jett.

Čišćenje mikrotalasne i njeno održavanje u stvari je vrlo jednostavno.

Koliko često čistiti treba čistiti mikrotalasnu rernu?

Mikrotalasna je popularan kuhinjski uređaj, često se koristi pa bi je jednom mesečno trebalo detaljno očistiti, a svaki put kad brišete druge površine u kuhinji obrisati njenu spoljnu stranu.

Ako primetite mrlje ili neugodne mirise, poželjno je i češće.

– Mikrotalasne obično imaju vek upotrebe od pet do deset godina, što zavisi od kvaliteta – kaže Vera Peterson, stručnjakinja za čišćenje.

Potrebno vam je sledeće:

Flašicu s raspršivačem

Staklenu posudu prikladnu za mikrotalasnu rernu

Alkoholno sirće (ili limun)

Eterično ulje (po izboru)

Čačkalicu ili drvenu kašiku

Držač za lonce ili rukavice za pećnicu

Sredstvo za uklanjanje masnoće za suđe

Sunđer

Krpu koja ne ostavlja dlačice

Univerzalno sredstvo za čišćenje kuhinje (opcionalno)

Na isti način na koji čistite fleke na odeći pre nego je ubacite u veš mašinu, dobro je poprskati teške, tvrdokorne mrlje i prolivenu tečnost u mikrotalasnoj.

Napravite rastvor od jednakih delova sirćeta i vode i obilno poprskajte. Napunite činiju za mikrotalasnu s dve šoljice vode i dve kašike sirćeta. Možete dodati kap-dve eteričnog ulja, a ako nemate sirće pri ruci, zamenite ga sveže isceđenim limunovim sokom. Stavite malu drvenu kašiku ili čačkalicu u tu vodu. To će omogućiti stvaranje mehurića na drvetu dok se voda zagreava, sprečavajući da se pregreje i proključa.

Zatvorite vrata i podesite mikrotalasnu na tri minute na visoku temperaturu pa sve ostavite tako još 15 minuta bez otvaranja vrata. To vreme omogućuje da se mikrotalasna dodatno propari, što pomaže u razbijanju zalepljenih mrlja.

Uklonite posudu i okretni tanjir. Koristeći držače za lonce ili rukavicu za pećnicu da zaštitite ruke, pažljivo izvadite činijicu iz mikrotalasne i ostavite je sa strane.

Prebrišite unutrašnjost. Navlažite čistu krpu od mikrofibera mešavinom sirćeta i vode i prebrišite unutrašnjost rerne. Veći deo prljavštine će odmah skliznuti, ali za tvrdokorne mrlje ili teško dostupna mesta, Jett predlaže žilet koji ne grebe površine. Operite tanjir mikrotalasne sredstvom za pranje posuđa, vrućom vodom i sunđerom. Osušite ga čistom kuhinjskom krpom i vratite u čistu mikrotalasnu.

Očistite spoljni deo. Poprskajte višenamensko sredstvo za čišćenje na čistu krpu i obrišite (nikada ne prskajte direktno na upravljačku ploču.)

– Za rerne od nerđajućeg čelika, umočite krpu u vodu i tečnost za pranje posuđa, iscedite i zatim prebrišite – dodaje Peterson, piše Real Simple.

