Ovo je najopasniji predmet u kući: Može da izazove katastrofalni požar, a koristimo ga redovno tokom zime

Sezona grejanja je i sezona požara, a samo jedan mali trenutak nepažnje može dovesti do katastrofe sa nesagledivim posledicama. Evo na šta treba obratiti pažnju kada su u pitanju grejna tela u kućama i stanovima, a prema mišljenju stručnjaka najveća opasnost su grejalice.

Požar je jedna od najstrašnijih stvari koja se čoveku može dogoditi, a kada počne sezona grejanja, povećava se i opasnost od elementarnih nepogoda koje za sobom ostavljaju mrtve ljude i ogromnu materijalnu štetu. Skoro ništa se s tim ne može porediti, a ljudi uglavnom nisu svesni opasnosti koje vrebaju. Što je najgore, sve se to može sprečiti, često uz minimalne mjere opreza. Prema mišljenju mnogih stručnjaka, jedan od najsmrtonosnijih kućnih aparata svakako su grejalice koje mnoga domaćinstva koriste za dogrevanje ili grejanje sobe. Kvarcne su najopasnije, piše Nova.rs.

“ Grejalicu ne smete ostavljati uključenu dok ljudi spavaju, to je najosnovniji savet. Ne treba ležati u krevetu sa uključenom grejnim telom. Takođe, ne sme biti blizu nameštaja , posebno onog koji je presvučen tekstilom, nikada pored zavese i nikada pored kreveta kada plamen uhvati tkaninu koja često sadrži sintetiku, brzo se širi i stvara dim koji je takođe opasan, često opasniji od samog plamena“, objašnjava Slobodan Nešković, bivši inspektor odeljenja za otkrivanje uzroka požara, eksplozija i nesreća i sudski veštak.

U vreme kada su uključeni različiti grejači, TA peći i drugi električni uređaji, posebnu pažnju treba obratiti na električne instalacije. „Ako se utičnica previše zagreje, to može biti znak da nešto nije u redu sa instalacijama. Uvek je bolje promeniti, kupiti novu, platiti majstora da to uradi kako treba. U svakom slučaju, mnogo je jeftinije od požara ,koja može uništiti celo domaćinstvo, pa cak i nekoga ubiti. Isti princip vazi i za instalacije u zidu. Dovoljno je staviti ruku i ako osetite da je topla znači da nešto nije u redu. Problem je što u kućama su električne instalacije ponekad pričvršćene na krovne grede, koje su nekada od drveta, pa je to razlog požara na krovu “, objašnjava Nešković.

Upozorava da isto važi i za ostale kućne aparate, te da čak i običan punjač za telefon, koji se često ostavlja u utičnici kada odete na spavanje, može izazvati katastrofu. Problem sa vatrom je što ponekad počinje sa dimom, koji žrtvu uspava i na kraju ubije. Većinu žrtava zapravo ubija dim, a ne plamen.

„Ako se greju na čvrsto gorivo, ukućani bi trebalo da očiste dimnjak.“ Dosta požara se dešava upravo zbog neočišćenog dimnjaka, gde se nakuplja čađ koja se može zapaliti. Njegovo gašenje je teško. Znači da nešto nije u redu, može biti dim koji se širi iz peći”, objašnjava sudski veštak.

Gas se sve više koristi i tu vreba opasnost. Poslednjih godina dogodilo se nekoliko eksplozija. „Kao i svuda, sve instalacije, sve ventile, posebno gumene delove koji vremenom gube svojstva, treba pažljivo pregledati. Dobro ih je menjati s vremena na vreme, čak i kada nema primetnih nedostataka ili slabljenja materijala“, kaže Slobodan Nešković.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.