Ovo je prva stvar koju treba da uradite kada otvorite novu rolnu ubrusa

Neki ljudi strahuju od čišćenja WC-a jer im se taj kućni posao gadi, dok drugi odlažu čišćenje rerne jer zahteva puno vremena i truda. Za Shifrah Combits, majku petoro dece i autorku na gastro portalu The Kitchn, nijedan kućni posao nije omiljen, ali najgori ‘neprijatelj‘ joj je nešto potpuno neočekivano: čišćenje prozorskih okvira.

„Iako sam zahvalan što imam puno prozora u našoj kući, održavanje prozora jednostavno nije moja jača strana. Ovde u Severnoj Floridi vreme dozvoljava da se prozori otvaraju na nekoliko nedelja u jesen i proleće – vreme koje služi kao oštar podsetnik da retko dodirujem bilo koji deo naših prozora. Dok je čistoća stakla (ili nedostatak istog) primetna u bilo koje doba godine, otvaranje prozora je kada naiđem na prljave, prljave žlebove na svojim prozorskim okvirima. Najgore je to što je prljavština na dnu prozorskog okvira tvrdoglava i čini se nemogućim za čišćenje. Usisavanje jedva da pomaže, a upotreba mokrih metoda često stvara nered takođe vrti prljavštinu u žlebovima iz kojih pokušavate da je izvučete“, napisala je za The Kitchn.

Probala je i nož za puter umotan u tkaninu, dodala je, ali ni to nije rešilo njen problem. A onda je naišla na Go Clean Go Instagram profil koji joj je otkrio jednostavnu i efikasnu metodu čišćenja prljavštine sa dna okvira prozora, koju sada preporučuje svima.

„Obilno poprskajte okvir jakim višenamenskim sredstvom za čišćenje, istrljajte sunđerom da biste otklonili prljavštinu, a zatim uklonite papirnim ubrusom. Iako radije koristim krpe kad god je to moguće, papirni ubrusi su ovde ključni. Njihova sposobnost upijanja uklanja prljavštinu i uklanja je iz okvira, umesto da je trljate. Proces je briljantan“, napisala je ona.

Međutim, istakla je da joj se ne dopada ideja da očisti sve prozorske okvire odjednom – zadatak bi joj oduzeo mnogo vremena. Umesto toga, odlučila je da svaki put kada otvori novo pakovanje papirnih ubrusa, otkine nekoliko listova i upotrebi metodu Go Clean Go.

„Radeći ovo svaki put kada otvorim pakovanje papirnih ubrusa, neću zaboraviti da uradim zadatak. Osim toga, oduzeće mi samo nekoliko minuta iz dana. A najbolji deo? Moći ću da uživam dana otvaranja prozora sa svežim vazduhom koji ulazi kroz besprekorno čiste prozorske okvire“, zaključila je ona.

