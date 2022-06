Ovo je sigurni pokazatelj da su vam se miševi ‘uselili’ u dom

U idealnom svetu, kuhinje su mesta za okupljanje porodice, posluživanje jela, pravljenje svakodnevnih užina i zalogaja i pripremanja obroka za posao. Nažalost, ista hrana koja vas i vaše najdraže hrani, takođe je značajan faktor za štetočine.

Preduzmite neke osnovne korake kako bi smanjili verovatnoću neželjenih glodara koji mogu početi da pretvaraju vašu ostavu u svoj restoran.

Prema rečima stručnjaka, uvek bi trebalo da obratite pažnju na jedan znak koji ukazuje na to da u vašoj kuhinji ima miševa.

Pokazatelji da štetočine jure vašim domom

Miševi ponekad mogu da pronađu put i do najčistijih kuhinja. Većini je jasno da je za držanje miševa van kuće ključno održavanje prostora čistim i urednim. To obično podrazumeva rešavanje nereda i uskraćivanje pouzdanog izvora hrane i vode koji će ih naterati da se vraćaju. Ali, to takođe zahteva i odvajanje vremena kako biste se uverili da ne stvarate laku priliku glodarima da uđu u vašu kuhinju.

– Ako pokušavate da sprečite najezdu glodara, jako je važno osigurati da su sve rupe ili praznine koje vode napolje prekrivene, uključujući i one duž prozora ili vrata, kao i otvore na potkrovlju i oko rupa za vodovod, električne kablove, gasne odvode ili otvore za rublje – kaže Maria Ričmond iz kompanije za deratizaciju.

– Ako pronađete bilo kakve otvore, ispunite ih čeličnom vunom, koju glodari ne mogu da sazvaću i zatvorite – dodaje Maria. Velike rupe mogu se ispuniti raznim rešetkastim pregradama, metalom ili cementom.

Stručnjaci kažu da jedan dokaz može ukazivati na to da su miševi ušli u vašu kuhinju. Kao tiha, brza stvorenja, miševe je ponekad teško uočiti kada prvi put uđu u vaš dom. Ali prema rečima stručnjaka, često možete otkriti da su tamo po nečemu što ostave za sobom, prenosi MSN.

– Prvi znak miševa u vašoj kuhinji biće njihov otpad – kaže En-Mari Tulp iz deratizacione kompanije u Floridi.

Iako su mala stvorenja, miševi proizvode značajnu količinu izmeta i urina.

– Njihov izmet je crne boje, tipično ovalnog oblika i veličine zrna pirinča – kaže Tulp dodajući da se isti često može naći bilo gde na kuhinjskom pultu, na podu, u zadnjem delu vaših ormarića… Nažalost, ovi dokazi takođe mogu biti izuzetno štetni za vaše zdravlje.

Izmet miševa takođe predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik

– Mnogi glodari mogu, nažalost, biti nosioci hantavirusa koji mogu uzrokovati hantavirusni plućni sindrom (HPS) – kaže David Flojd, osnivač deratizacione kompanije.

Prenos HPS-a s glodara uzrokovan je nepravilnim odlaganjem ili rukovanjem urinom i izmetom štetočina. Mogu formirati čestice u vazduhu koje mogu preneti virus, objasnio je Flojd, koji dodaje da potencijalno smrtonosna infekcija može uzrokovati simptome poput groznice, jakih bolova u mišićima, umor i otežano disanje.

Zbog povećanog rizika, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti predlažu stavljanje zaštitne maske za lice i rukavica pre čišćenja bilo kakvih znakova mišjeg izmeta ili mokraće i savetuju otvaranje prozora i pojačano provetravanje 30 minuta pre nego što krenete s uklanjanjem.

Zatim poprskajte kontaminirane površine mešavinom izbeljivača i vode ili dezinficijensom za domaćinstvo i ostavite da odstoji najmanje pet minuta ili onoliko dugo koliko je propisano na ambalaži proizvoda za čišćenje.

Agencija savetuje korištenje papirnatih ubrusa za čišćenje nereda nakon čega ih treba odmah baciti. Preporučuje se i dezinfikovati površine još jednom i temeljno očistiti kuhinju, uključujući brisanje podova i dezinfekciju svih radnih ploča.

Miševi mogu ostaviti iza sebe i druge dokaze boravka u domu

Dakle, nije samo izmet pokazatelj da u vašoj kuhinji ima miševa. Prema stručnjacima, postoje i drugi suptilni dokazi.

– Možda ćete primetiti tragove žvakanja na ambalažama u svojoj ostavi ili na knjigama, tkaninama, biljkama i drugim mekim predmetima koje koriste kao materijal za gnežđenje – kaže Ričmond.

Takođe, u mnogim slučajevima ih možete čuti kako jure po zidovima ili po podu. A u nekim slučajevima čak i vaš nos može nanjušiti prisutnost glodara u vašem domu.

Miševi mogu ispuštati miris nalik amonijaku, vrlo jak miris mokraće. To će biti naročito primetno u zatvorenijim prostorima kao što su ormari ili rerne – kaže dr. Nesni Trojano, entomolog, prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.