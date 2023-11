Ovu sobnu biljku treba da ima svaka kuća: Najbolje prečišćava vazduh, uz nju ćete disati punim plućima

Uklanja i nadražujuće materije poput grinja i buđi, pa je idealna za osobe koje pate od alergija

Da bi vazduh u prostoru u kome živimo bio kvalitetniji važno je provetravati prostorije 2-3 puta dnevno. Međutim, postoji još nešto što mogu da uradim da nam pomognem da ostanemo zdravi.

Određene vrste biljaka mogu nam pomoći da pročistimo vazduh u stanu, neke čak i za samo šest sati. Naime, neka istraživanja su pokazala da zeleni ljiljan u roku od 24 sata može da ukloni i do 90 odsto toksina iz vazduha u prostoru u kome se nalazi.

Zato je posebno dobar za stanove koji se nalaze u područjima većeg zagađenja. Takođe neutrališe duvanski dim, pomaže u uklanjanju sitnih nadražujućih materija poput grinja i buđi, pa je idealan za osobe koje pate od alergija. Iako i sam voli vlažan vazduh, zeleni ljiljan takođe povećava vlažnost u prostoriji. Kada voda dođe do listova, isparava iz njih u vazduh i tako ga vlaži. Ovo je jedna od najčešćih lisnatih sobnih biljaka, a njena popularnost je zbog svoje nepretencioznosti, skromnosti i lakoće razmnožavanja. Zbog svoje izdržljivosti preporučuje se početnicima koji tek počinju da uzgajaju sobne biljke.

Prekomerno zalivanje izaziva truljenje korena i mlohavost listova. Posuda sa biljkom ne sme biti u vodi, jer to dovodi do truljenja korena. U periodu između dva zalivanja, zemljište treba da se osuši. Ako biljka počne da dobija smeđe osušene vrhove, to znači da je niste dovoljno zalili ili ste je zalili previše. Prirodno je da se donji listovi osuše i odumiru, ipak su oni najstariji i to je prirodan proces. Ako se gaji isključivo u senci, listovi će biti tanji, a njihova mrlja manje primetna. Po pravilu je ne napadaju insekti, moguća je samo pojava lisnih uši, ali će one napasti samo slabije biljke. Shutterstock

Ako primetite bledo, žuto i opušteno lišće zimi, to je preblizu izvora toplote i prima premalo svetlosti. Premestite biljku na pogodnije mesto. Ako primetite da se listovi uvijaju i imaju smeđe mrlje i ivice – zemlja oko korena se osušila.To se najčešće dešava kada je biljka u fazi intenzivnog rasta, pa se tada pobrinite da je dovoljno zalivate. Ako nema novih izdanaka, biljka je verovatno još mlada i treba biti strpljiv. Ako imate ovaj problem sa odraslom biljkom, onda joj nedostaje prostora – dajte joj dovoljno prostora u okruženju da može da diše i slobodno raste, piše Najžena.

