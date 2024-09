Podesili ste klimu da greje, a ona i dalje uporno hladi? Majstor otkrio u čemu grešite

Kako grejna sezona još nije počela, klima uređaji su u prelaznom periodu kada temperature svakodnevno osciliraju pravi spas. Sa prvim hladnim danima, mnogi su klima uređaje prebacili na grejanje kako bi zagrejali svoje domove. Međutim, neki korisnici su naišli na probleme kada je uređaj odbio da pređe sa hlađenja na grejanje.

Ovakvi problemi sa uređajima nisu retki, a uzrok mogu biti jednostavne greške u podešavanjima. Na sreću, postoje provereni saveti kako da se izbegnu ove poteškoće i da se obezbedi prijatna temperatura u domu.

Mnogi koriste klima uređaj za grejanje

Ovaj problem se javlja skoro svake godine, a majstor Anđelo J. je za Mondo otkrio šta problem može biti i kako ga rešiti.

Mnogi korisnici koriste klima-uređaj kao funkciju grejanja u prelaznim periodima – proleće i jesen, ali ga možete koristiti i za grejanje doma u zimskoj sezoni. Važno je obratiti pažnju na radne parametre u funkciji grejanja kako bi grejna snaga bila adekvatna potražnji za toplotom. Opseg radne temperature u funkciji grejanja je takođe važan.

Savremeni, efikasni klima uređaji najviše energetske klase zadržavaju punu snagu grejanja i na spoljnoj temperaturi od 15 stepeni Celzijusa, a greju i na temperaturama od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Mnogi često prave grešku da uključe klima-uređaj i tek onda prebace sistem za hlađenje na grejanje. Stručnjaci kažu da je to najbolje uraditi pre uključivanja klima uređaja. Kada ga uključite trebalo bi da prođe od dva do deset minuta da počne da se zagreva, što zavisi od samog uređaja, ali i od spoljne temperature. Što je napolju hladnije, to je duže potrebno da uređaj počne da se zagreva.

Kako uspešno podesiti klimu na grejanje?

Prvo pređite na grejanje na daljinskom upravljaču. Većina kontrolera ima uputstva na engleskom, tako da kada vidite aktiviranu opciju „grejanje“ ili u nekim slučajevima oznaku sunce, znate da ste to uradili kako treba. Zatim podesite temperaturu na daljinskom. Stručnjaci savetuju da uvek podesite temperaturu za dva stepena veću od one koju želite.

Ako želite da vaš stan ima 24 stepena, podesite klimu na 26 stepeni. Ovo je neophodno jer unutrašnja jedinica klima uređaja meri temperaturu gde je za dva stepena viša nego u klimatizovanoj prostoriji. Da li želite da zagrejete prostoriju brzo ili to radite postepeno zavisi od brzine duvanja vazduha koju podešavate uz pomoć oznake „brzina ventilatora”. U većini slučajeva postoje tri ili četiri brzine, a majstor preporučuje da koristite najslabiju (nisku) jer se ventilator sporije okreće i više se zadržava vazduh u isparivaču unutrašnje jedinice.

Majstor Anđelo je otkrio svoj trik: „Ako ste ispratili sve korake, a klima i dalje duva hladan vazduh, postoji trik koji uvek radi. Treba da isključite klima uređaj. Uklonite kabl sa zida. Sačekajte nekoliko. minuta i ponovo ga priključite. Ovo će resetovati klima uređaj, zaboraviće prethodna podešavanja i moći će da radi prema programu koji ste za njega postavili.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com