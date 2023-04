Pogledajte trik koji će vas rešiti muka: Ovo je jedini ispravan način stavljanja kese u kantu za đubre

Kese za smeće su sastavni deo našeg svakodnevnog života. Koristimo ih za odlaganje otpada i čuvanje naših domova čistima. Postoje različite veličine, oblici i materijali kesa za smeće, u zavisnosti od njihove namene.

Najčešće se koriste plastične kese za smeće. One su praktične i lako se mogu nabaviti u različitim veličinama. Međutim, one su takođe i loše za okolinu, jer se teško razgrađuju u prirodi. Zato su u poslednje vreme sve popularnije kese za smeće napravljene od biorazgradivih materijala poput kukuruznog skroba.

