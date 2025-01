Posolite limun i stavite ga pored kreveta dok spavate: Ujutru će vas dočekati veliko iznenađenje

Limun je magičan sastojak koji može da podstakne fiziološke reakcije u telu

Limun je bogat vitaminima C, A i B, bakrom, manganom, kalcijumom, kalijumom, magnezijumom i moćnim antioksidansima, te kao takav, dobar je za kožu, pa čak i za unutrašnje organe.

Istraživanje je pokazalo da stavljanje narezanih limuna pored kreveta noću, može da poboljša probleme sa disajnim putevima, kao i kvalitet vazduha i san.

Zahvaljujući njegovim detoksikacijskim i antibakterijskim osobinama, limun je prirodni prečišćivač zraka te poboljšava i sam kvalitet zraka. Njegov miris može da pomogne u smanjenju osećaja stresa, kao i kod problema sa začepljenim nosom. Miris citrusnog voća otvoriće disajne puteve i pomoći će vam da lakše dišete, pa samim tim i lakše zaspite.

Uz to, udisanje mirisa limuna tokom spavanja može da umanji bol, poput glavobolje i reumatoidnog artritisa, a poznate su i njegove osobine regulisanja cirkulacije i snižavanja krvnog pritiska, što je takođe naučno dokazano.

Sve su to dobri razlozi zbog kojih bi svakako trebalo da probate da stavite limun pored kreveta pre spavanja. Jednostavno ga narežite na četvrtine po dužini i to je sve. Ako ga posolite, blagodeti limuna će još vise doći do izražaja.

Limun neutrališe neprijatne mirise

Kriške limuna možete držati na noćnom stočiću pored kreveta za bolji san ili u bilo kom delu doma gde želite da stvorite mirisnu oazu.

Za osveženje životnog prostora koristite samo limun – narežite ga na kriške i potopite u vodu. Još ako se odlučite za neku staklenu teglu, eto i lepe dekoracije.

Takođe, ostatke posle ceđenja limuna ne bacajte odmah u smeće. Stavite ih u frižider gde će neutralisati neprijatne mirise i svaki put kada ga otvorite zapahnuće vas prijatna svežina, piše Blic žena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com