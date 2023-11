Postoji idealna temperatura za frižider: Ako stavite više od toga hrana će se brže kvariti

Na pravoj temperaturi frižidera, uređaj može da drži hranu hladnom i bezbednom za jelo danima ili nedeljama usporavanjem rasta bakterija. Alternativno, zamrzivači mogu da održavaju hranu svežom i spreče rast bakterija mesecima — a ponekad čak i neograničeno, piše Real Simple.

Kada temperatura hrane počne da raste iznad određene tačke, bakterije počinju da se umnožavaju eksponencijalno. Nisu sve ove bakterije loše – ali nisu ni sve klice dobre. Kako zbog kvaliteta vaše hrane, tako i zbog smanjenja rizika od trovanja hranom, bilo bi mudro da frižider održavate na preporučenoj temperaturi i da se pridržavate dobrih smernica za održavanje frižidera.

Prema istraživačima sa Univerziteta RMIT u Australiji, većina ljudi pogrešno tumači rok trajanja frižidera. Iako istraživači preporučuju da se rashlađeni proizvodi drže između 2°C i 7°C, 17 procenata ljudi drži frižidere toplije ili hladnije od toga. „Kada je hrana previše topla, bakterije se prebrzo razmnožavaju. Kada je hrana previše hladna, može da se smrzne u zamrzivaču. Oba uslova dovode do kvarenja hrane“, kaže dr Bhavna Mida.

Istraživači su rekli da domaćinstva koja se ne pridržavaju tačnog temperaturnog opsega u frižideru i zamrzivaču često moraju da bacaju hranu jer se pokvari. Da bi se borili protiv količine hrane koja se rasipa u domaćinstvima, istraživači su proučavali temperature frižidera i zamrzivača u 56 domova.

Istraživači su primetili da su neke police bile visoke i do 10 stepeni, dok su druge pale na -1 stepen. Međutim, domaćinstva sa decom često su imala promenljive temperature jer se frižider otvarao i do 20 puta dnevno. Istraživanje je pokazalo da domaćinstva nisu svesna da im frižideri mogu brže pokvariti hranu, posebno ako je temperatura u frižideru viša od standardne. Čak je i hrana u zamrzivaču postala žrtva netačnih temperatura, a 43 procenta zamrzivača je testirano kao toplije ili hladnije od predloženog raspona od -15 stepeni do -20 stepeni.

Konfuzija u temperaturama se takođe može pripisati raznim izvorima koji dele nedosledne brojeve u vezi sa najbezbednijim procedurama. „Mnoga domaćinstva koja smo intervjuisali dala su oprečne informacije o tome koliko dugo hrana može da se čuva u frižideru. Mnogi ostaci i nekuvano meso se bacaju samo zato što nije bezbedno za jelo“, rekli su oni. Skoro polovina zamrzivača domaćinstava koja su učestvovala bila je toplija ili hladnija od predloženog temperaturnog opsega, prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.