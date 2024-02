Predivan miris širiće se celo leto: Uz ove trikove ruže će vam procvetati nikad bujnije

Iako uzgajanje ruža nije uvek lako, ako preduzmete ključne korake koje savetuju stručnjaci, ove godine ćete uživati u posebno bujnim pupoljcima.

Neodoljivi miris ruža širiće se vašom baštom intenzivnije nego ikada ranije ako za početak napravite kvalitetnu rezidbu koja će omogućiti nicanje novih pupoljaka. Pored ovog dobro poznatog koraka, čuvena Marta Stjuart donosi još neke manje poznate savete koji će značajno poboljšati rast ruža, prenosi Tportal.hr.

Izaberite vrste koje su poznate po obilnom cvetanju

Neke sorte ruža se uzgajaju tako da imaju samo jedan spektakularan period cvetanja, a zatim rano završe sezonu, ostavljajući vam goli grm tokom većeg dela leta. Ali mnoge vrste, uz malo dodatne nege, bujno rastu tokom cele sezone. Stoga, pre nego što počnete da preduzimate ove korake, proverite karakteristike vaše ruže da biste bili sigurni da je u stanju da vam obezbedi obilan rast do kraja leta.

Uklonite uvele cvetove

Praksa uklanjanja uvelog cveća je uobičajen način na koji baštovani podstiču dodatno cvetanje svojih biljaka.

„Koristeći oštre makaze (ja volim da koristim male makaze sa dugim vrhom za ovaj posao), pratite stabljiku uvelog cveta do skupa od pet listova i odrežite stabljiku neposredno iznad toga“, savetuje stručnjak Erin Šanen i dodaje:

„U idealnom slučaju ovaj set od pet listova treba da bude okrenut ka spolja kako bi podstakao rast u istom pravcu, omogućavajući dobru cirkulaciju vazduha za biljku.“

Što češće uklanjate uvele cvetove, veće su vam šanse da uživate u još bujnijim ružama nego ikada ranije.

Đubrenje i zalivanje prema rasporedu

Kada primetite da su na stabljikama počeli da se pojavljuju prvi pupoljci, počnite sa redovnim zalivanjem kako biste stimulisali dalji rast već u ovoj osetljivoj fazi.

Pored adekvatne količine vode, rast će podstaći i jedna od brojnih vrsta đubriva koje ćete naći u svakoj specijalizovanoj prodavnici, a možete se odlučiti i za neko od popularnih domaćih rešenja, poput pomalo kontroverznog zakopavanja. ostataka ribe pri sadnji.

Ne zaboravite na orezivanje

Na kraju, ne zaboravite na najvažniji korak – pažljivo orezivanje. Ono će igrati najveću ulogu u obnavljanju ponovnog cvetanja vašeg omiljenog cveća.

„Prvo uklonite slabe, mrtve ili bolesne stabljike. Obavezno izaberite oko pet do sedam najjačih, najzdravijih stabljika koje ćete držati kao spoljni okvir grma ruže. Zatim skratite tih pet do sedam stabljika do visine kolena, uklanjajući sve bočne grane koje izlaze iz njih“, objasnila je iskusna baštovanka Sandra Zazara i dodala:

„Takođe odsecite sve stabljike u sredini žbuna. Zamislite da kreirate ‘košarkašku loptu’ gde biste mogli da postavite košarkašku loptu u centar grma okruženu onim glavnim stabljikama koje ste odabrali.’

