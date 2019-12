Privucite sreću: Feng šui trikovi za čišćenje doma od mračne energije

Feng šui saveti za uređen i srećan dom – očistite kuću na svim nivoima od mračne energije koja privlači nesreću!

Harmoniju i sreću u sopstveni dom možete uneti samo kroz mir i ispunjenost uma, koji predstavlja dom na suptilnom nivou. Vaša kuća treba da bude oaza u kojoj se ukućanima pruža nežnost, ljubav, isceljenje i sigurnost. Redovnim čišćenjem i pročišćavanjem ove baze, ali i odgovarajućim feng šui alatima, unećete prosperitet i sreću u svoju kuću.

Doskoro je kod nas bilo nezamislivo govoriti o energijama u domu ili o energiji kakvu jedan prostor odaje. Tek kada su granice među kulturama počele da blede i nestaju, shvatili smo da ljudi iz drugačijih kultura od naše drugačije gledaju na svet oko sebe i u sebi. Međutim, pošto ovde sve mora da bude paradoksalno, tek sa uplivom stranih tradicija, kultura i verovanja, počeli smo da shvatamo da je mudrost iste vrste postojala i na ovim, našim prostorima. Nažalost, kao i mnogi naši običaji, legende i verovanja, potisnuta je u sferu bajki i marginalizovana. Tu negde, na mestu ušća jedne reke mudrosti u drugu, započinje ova naša priča. Priča o harmoniji, bojama, svetlosti, prostoru, čudnovatom uticaju svake od njih na naš život i naše življenje…

Čišćenje na svim nivoima

Sve nam je jasnije da će, ako sredimo naše ormane, pobacamo stare, nepotrebne stvari, okrečimo, osunčamo, provetrimo, osvetlimo odgovarajuća mesta gde su „crne rupe” u stanu, atmosfera biti bolja, koncentracija za učenje veća, postizanje harmonije u porodici jednostavnije. Za to nam, zaista, nije potrebna velika mudrost. Dovoljno je prisetiti se „velikih spremanja” koja su naše majke i bake praktikovale bez milosti, a danas za njih više niko nema vremena. Da li smo baš toliko zauzeti ili je problem negde drugde? Usuđujem se reći da opšta zapuštenost koja nas je preplavila potiče upravo odatle – od našeg doma (ili uma, jer je um naš dom na suptilnom nivou), koji je zaboravljen i sveden na spavaonicu.

Dom je kod Srba, ali i svih drugih naroda, predstavljao zaklon, mesto sigurnosti, okupljanja, porodične harmonije i sreće. To je mesto hranjenja, lečenja, pružanja nežnosti, podrške, učenja. Kada je čist, on je zdrav, moćan i uspešan, baš kao i oni koji borave u njemu. Napravite taj mali korak, zbog sebe, pre svega. Uz to, treba dodati i činjenicu da se sve manje kuva i obeduje u kući, a samim tim se sve manje okupljamo oko stola. Potpuno je jasno da će stoga trpeti razne oblasti života, kao što su zdravlje (toliko bolesnih), međuljudski odnosi (ljudi se u odnosu jedni prema drugima nalaze u stadijumu „tri majmuna”: „ne vidim”, „ne čujem” „ne govorim”) i partnerski odnosi (razvodi su poprimili razmere pandemije).

Ovde obično usledi čuvena rečenica: „Nemamo vremena… ”, naravno, „jer moramo da zaradimo za…” (dopunite sami). Šta se događa kada cela vrteška stane? Ko onda zarađuje? Odakle se odjednom stvori novac za skupe lekove i operacije? Zar nije bilo jednostavnije živeti u skladu sa sobom pre bolesti? Ko je onda kriv? Bog, Sudbina, Surovi svet, Gazda? Ili… Možda je trebalo, na trenutak, pogledati sebe dobro u ogledalu i videti tu osobu pravim očima. Postoji priča koja veoma lepo opisuje stanje u kome se današnji čovek nalazi.

Ona kaže: Čovek je sekao drva u šumi veoma tupom sekirom, mučio se, znojio i proklinjao je sudbinu, život, posao. Slučajno prolazeći tuda, mudrac mu se obratio i rekao da naoštri sekiru i da će mu posao tako biti mnogo lakši. On mu je na to odgovorio: „Ah, šta ti znaš o tome, ne mogu da gubim vreme na gluposti, imam puno posla, a malo vremena…” Možda zvuči poznato? Zastanimo na trenutak, oslušnimo sebe, osvrnimo se na svoj dom, on može biti izvor energije koja nam je toliko potrebna za svakodnevne napore.

Poslušajte svoje unutrašnje vodiče

Postoje prostorije u stanu koje volite, to su mesta inspiracije i tu vam sve polazi za rukom. Takođe, postoje i one koje izbegavate ili provodite vrlo malo vremena u njima, koje vas iscrpljuju i posle velikog truda rezultati vam budu, u najbolju ruku, prosečni. Sve to je duboko povezano sa vama samima i vašim ličnim energijama. To važi i za ljude koji vam dolaze u kuću. Poznato je da kada uđete prvi put u neku prostoriju instinktivno birate mesto gde ćete se najbolje osećati i svaki sledeći put poželite da sednete baš na to mesto. To nikako nije slučajno. Prostor prožimaju razne energije koje su plod uticaja vezanih za njegovu orijentaciju, eventualne podzemne vode koje protiču ispod kuće, energije koje dolaze spolja od raznih izvora štetnih zračenja (trafo-stanice, elektro-kablovi, buka i drugo). Samim tim, naš izbor govori pre svega o nama, a zatim o prostoru u koji smo ušli. Činjenica da živimo u vremenu kada nam ponestaje prostora suočava nas sa stanovanjem u velikim stambenim blokovima, gde prirodno okruženje gubi smisao i sve intervencije za poboljšanje energije oko nas možemo vršiti samo iznutra.

Lekovi su razni, a najbolji lek je dobra emocija

Prvi i možda najvažniji „alat” su boje. One nas inspirišu, relaksiraju, podstiču ili umaraju. Pravilno odabrane za svaku prostoriju, u skladu sa njenom namenom i položajem u stanu, postaju nosioci dobrih rezultata u svim sferama života. Njihov nesklad, kao i preteran ili preslab intenzitet dovode do razdražljivosti, nervoze ili pada energije kod ukućana. Sada već svi znamo da prevelike količine crvene u prostoru izazivaju nervozu i razdražljivost, ali njena dozirana primena unosi Višak, dobru energiju i radni elan. Plava ili ljubičasta donose smirenje i relaksaciju, ali njihovom preteranom upotrebom unosimo apatiju i nezainteresovanost za bilo kakvu „akciju”. Metalni tonovi boja (srebrna, bronzana, boja „starog zlata”), tako popularni poslednjih dekada, samo pokazuju našu usmerenost na prilive novca, jer doprinose blagorodnom „zveckanju”, koje nam je u godinama krize itekako potrebno.

Problem nastaje kada to postane naša jedina preokupacija, svrha i model života. Samim tim, i prostor postaje preopterećen simbolima novca i bogatstva i guši razvoj svih ostalih sfera življenja.

Slična je stvar i sa osvetljenjem. Ako je pravilno postavljeno i ima ga dovoljno, unosi živost i radost u dom, ali ako se pretera, i sa njim je isto kao i sa bojama – ukućani postaju razdražljivi i agresivni. Shodno tome, manjak osvetljenja dovodi do apatije i nesigurnosti. Tako je i sa stranama sveta, biljkama, ogledalima i materijalima koji nas okružuju. Kristali dobijaju sve veći značaj u stimulaciji dobrih energija u stanu, kao i prirodni materijali, keramika, metal, staklo. Sve to zajedno predstavlja atmosferu koju odaje jedan prostor, pa tako nekada kažemo da nam je prostor odmah „legao” ili pak da nam se nešto ne sviđa, „ne leži”.

Za taj osećaj postoje razni nazivi, ali onaj koji mu najbolje odgovara je intuitivno opažanje, to je trenutak koji ne možemo da objasnimo, ali jednostavno znamo. To samo dokazuje da je prostor živ i da daje svoju energiju stanarima, ali i da je prima od njih. U kući se, već pri ulasku, oseća da li je atmosfera u njoj radosna ili je opterećena nekim neprijatnim emocijama. Veoma je teško odrediti da li je to posledica uticaja ukućana na prostor ili prostora na ukućane. Delovanje je uzajamno i potrebno je uporedo oplemeniti i svoj unutrašnji i spoljašnji svet. Najbolji način za to je da volimo svoj prostor, da se staramo o njemu, ali i da širimo oko sebe oreol pozitivnih očekivanja i misli i da uživamo u blagorodnoj energiji kojom će nam naš dom uzvratiti.

I za kraj, najvažnije je istaći da feng šui nije i ne treba da bude lek za sve, on je samo moćan alat koji u pravim rukama donosi prosperitet i sreću.

Kratki feng šui saveti za uređen i srećan dom:

Kako plavo sugeriše vodeni element, kuća ne bi trebalo da ima krov plave boje, jer on simbolički nastoji da „potopi” ukućane, a to je često dovoljan uzrok za izuzetne finansijske gubitke. Bazeni na krovu visoke zgrade čine vas izrazito ranjivim.

Kinezi savetuju da ljude koje volite postavite da sednu na mesto na kome se vi najbolje osećate i najviše vremena provodite u svom domu, jer će tako energija koju ostavljate na tom mestu spajati vas i vašeg gosta na pravi način i komunikacija će teći lako, bez zastoja i nesporazuma. One koje ne želite dugo u svom prostoru postavite da sednu na mesto koje svi ukućani izbegavaju, jer će to doprineti da se nezvani ili neprijatni gost oseća „kao na iglama” i brzo će otići.

Oblici u feng šuiju su veoma važni. Bez obzira na to da li se radi o jednoj prostoriji, zgradi ili parceli, uvek treba težiti što je moguće pravilnijem obliku. Pravilnost oblika obuhvata filozofiju celovitosti i simetrije kojom postižemo da svi sektori bitni za normalno funkcionisanje budu zastupljeni. Kada je oblik nepravilan i ne postoji neki od sektora, to predstavlja negativan prostor i dovodi do problema u oblasti vezanoj za taj sektor.

(Sensa)