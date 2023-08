Prljave stvari u kući koje mogu izazvati teške bolesti, a mnogi ih ni ne primećuju

Opasni mikroorganizmi, grinje i druge štetočine nisu vidljive golim okom, ali žive zajedno sa nama i u svakom su domaćinstvu. U povoljnim uslovima će se razmnožiti do te mere da mogu ugroziti ljudsko zdravlje, čak i u okruženju koje smatramo potpuno bezbednim, poput doma.

Zato je ključna redovita higijena, a pritom posebnu pažnju treba posvetiti kritičnim mestima koja su kao stvorena za razvoj patogena.

1. Prljava posteljina

Na posteljinama ležimo, i one, kao i odeća, upijaju tečnost od ostataka znoja, sekreta iz tela do dlaka i kože… Prema jednom istraživanju, za nedelju dana s čoveka padne oko 14 grama sitnih čestica kože, a to se sve uvuče u posteljinu i pogodno je tlo za hranjenje, a time i razmnožavanje grinja.

Fekalije i ostali otpad koje te sićušne životinjice ostavljaju za sobom mogu rezultirati pogoršanjem ekcema, pojavom sezonskih alergija, iritacija kože i drugih ozbiljnih stanja. Takođe, prašina i grinje u krevetu mogu biti okidači za pojavu astme. Zato, menjajte posteljinu svake nedelje i operite je na minimalno 60 stepeni, prenosi Reader’s digest.

2. Neodržavani sistemi grejanja i hlađenja

U sistemima za grejanje i hlađenje, ako se ne čiste redovno, mogu se nagomilati plesan, bakterije, gljivice i drugi mikroorganizmi štetni za zdravlje. Udisanje tih čestica može rezultirati alergijom, a u ozbiljnijim situacijama i pojavom legionarske bolesti tj. legionelom. Uzročnik je opasna bakterija koja u ljudsko telo ulazi respiratornim sistemom i u nekim slučajevima je smrtonosna.

“Legionarska bolest se može javiti kao blagi oblik, pa sve do teške upale pluća s visokom stopom smrtnosti. Inkubacija iznosi od 2 do 10 dana. Ova multisistemska bolest, osim pluća zahvaća jetru, bubrege, probavni trakt i centralni nervni sistem. Prvi simptomi su vrlo visoka telesna temperatura (iznad 39°C) koja je praćena groznicom i drhtavicom. Javljaju se i drugi simptomi poput glavobolje, bolova u mišićima, opšte slabosti, mučnine, povraćanja i sl. U početku bolesnik ne kašlje. Nakon dva do pet dana javlja se suvi, nadražujući kašalj koji postupno postaje produktivan, te drugi respiratorni simptomi. Legionarska bolest se leči antibioticima i simptomatski. Oporavak je dug, te su promene na plućima vidljive i mesec dana nakon početka bolesti”.

3. Stari usisivači

U studiji objavljenoj u časopisu “Environmental Science & Technology” testirali su više od 20 vrsta usisivača različitih robnih marki, cena i starosti. Otkrili su da je svaki od njih ispuštao prašinu, bakterije i alergene u vazduh, a mi ih potom udišemo.

Međutim, kod starijih modela i onih s neadekvatnim filterom, zagađenje vazduha je bilo mnogo ozbiljnije nego kod ostalih vrsta usisivača. Najbolji izbor su usisivači s visokoefikasnim filterom za hvatanje sitnih čestica (HEPA) koji treba redovno čistiti.

4. Dlake kućnih ljubimaca

Nagomilane dlake kućnih ljubimaca i sve ostalo što ispada s njih, uključujući mikroskopske komadiće mrtve kože, mogu izazvati kijanje i šmrcanje kod ukućana. Prema američkom Udruženju za pluća, najbolji način zaštite od alergijskih reakcija je držanje dlakavih ljubimaca što dalje od nameštaja tapeciranog tkaninom i tepiha.

Takođe, potrebno je češće čistiti i usisavati kuću. Ako ste alergični na polen, morate četkati i prati kućne ljubimce češće jer skupljaju polen koja se hvata na dlaku dok trče po prirodi.

5. Sredstva za čišćenje

Većina proizvoda za čišćenje domaćinstva prepuna je potencijalno opasnih hemikalija koje u telo mogu ući udisanjem ili kroz kožu i ugroziti zdravlje. Bolji izbor su prirodna sredstva za čišćenje kao što su limun, sirće i soda bikarbona. Donosimo nekoliko predloga kako očistiti ključna mesta u stanu prirodnim sredstvima za čišćenje.

Čišćenje kupatila i toaleta

Osim što dezinfikuje površine, sirće ima svojstvo izbeljivanja pa je odličan izbor za čišćenje kupatila i toaleta. Stavite u bočicu sa rasprašivačem sirće i vodu u odnosu 1:2 i nanesite na površinu koju čistite.

Uklanjanje mrlja s poda i tepiha

Kod mrlja na podu pomešajte dva litra vruće vode sa čašom sirćeta i time operite pod. Ako se radi o mrljama na tepihu, sipajte malo sirćeta direktno na mrlju pa preko toga stavite malo deterdženta. Ostavite da se osuši pa istrljajte četkom.

Čišćenje naslaga u rerni

Napravite smesu od šoljice sode bikarbone i trećine šoljice vode pa je nanesite na celu unutrašnjost rerne, uključujući i unutrašnje staklo. Ostavite da odstoji 12 sati pa pošpricajte sirćetom. Zatim istrljajte celu rernu krpom i toplom vodom. Tvrdokornije naslage ostružite. Za to vam može poslužiti špatula ili stari nož.

6. Plesan na zidovima, kadi…

Ružne crne mrlje na zidovima, ivicama kade, umivaonika ili sudopere naslage su plesni kojima vlažno okruženje savršeno odgovara za razmnožavanje. Plesan u domu nikako nije dobra za zdravlje, posebno ako nastaje u vlažnim zidovima i oko prozora.

Udisanje njenih vrlo sitnih čestica može iritirati oči, nos i grlo kao i uzrokovati poteškoće s disanjem, kašalj, alergijske reakcije. Može izazivati mučninu i glavobolju, ali i pogoršati simptome astme. Plesan može biti skrivena iza nameštaja, pločica, drvenih oplata na zidovima, ispod gumenih podložaka u kadi, unutar gumenih dečjih igračaka i drugih manje vidljivih mesta, pa obratite pažnju i na to, prenosi 24sata.

Dobro je znati da postoje biljke koje filtriraju vazduh u domu i pomažu u smanjivanju količine plesni. Među njima je bršljan, a do tog zaključka došli su stručnjaci u NASA-i nakon proučavanja kućnih biljaka. Kažu kako bršljan uklanja 60 posto plesni iz vazduha i 58 posto čestica od fekalija, i to za samo šest sati od stavljanja biljke u prostor.

7. Boja na bazi olova

Kada se boja na bazi olova počne ljuštiti sa zidova, nastaje olovna prašina. Izloženost tim sitnim česticama može dovesti do oštećenja mozga, nervnog sistema, bubrega i drugih organa. Iako je danas u domaćinstvima zabranjeno koristiti boje od olova, još ih se može pronaći na starim zidovima pojedinih kuća.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.