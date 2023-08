Rešite ih se na vreme: Ovih 8 iznenađujućih stvari u dvorištu privlače miševe u vaš dom

Bilo da pravite zabavu na otvorenom, opuštate se na terasi uz knjigu ili radite u svom vrtu, vaše dvorište može poslužiti kao lična oaza – i verovatno biste želeli da tako i ostane. Nažalost, taj prostor takođe može poslužiti kao utočište za štetočine, posebno miševe, koji onda mogu lako pronaći put do vašeg doma. Niste sigurni šta bi moglo da privuče ova stvorenja? Iz Best Lifea su konsultovali stručnjake za štetočine kako bi saznali koje stvari u vašem dvorištu mogu privući miševe u vaš dom.

1. Hranilice za ptice

Ako u svom domu imate hranilicu za ptice, ona možda privlači više od crvendaća i kreja. Megan Kavana, ekspertkinja za suzbijanje štetočina i suvlasnica Done Right Pest Solutions, rekla je da one takođe privlače glodare. Orašasti plodovi i semenke su omiljena hrana miševa, rekla je: ‘Miševi, kao i sve životinje, uvek traže izvore hrane. Ako imate izvor hrane u svom domu ili oko njega, on će ih privući’. Budući da ptice koje ove hranilice privlače nemaju tendenciju da love miševe, izvor hrane postaje sigurna i laka postaja za miševe da zgrabe besplatan obrok. Zato bi sve hranilice za ptice trebalo da budu postavljene 8 metara od kuća.

2. Kompost

Kompostiranje je izvrstan način za proizvodnju organskog đubriva kod kuće, a istovremeno čuvanje otpada van odlagališta. Ali, ta kompostna gomila takođe može privući miševe. Prvo, pruža sklonište. Drugo, služi kao izvor hrane. Kako biste smanjili šanse privlačenja miševa na gomilu, uložite u čvrstu plastičnu posudu za kompost koja podiže vaš kompost s tla i zatvara ga u komoru u koju glodari ne mogu ući. Osim toga, ova će metoda brže dovesti vaš kompost do faze bogatog đubrivom. I opet, držite područja za kompostiranje na sigurnoj udaljenosti od svog doma, prenosi Večernji.

3. Nered

‘Sveobuhvatna tema u borbi protiv invazije glodara je smanjenje prekomerne vegetacije, česte košnje, upravljanja korovom i smanjivanja rasta oko ‘ekotonskih’ područja – područja gde završava uređeni travnjak i počinje šumovito područje’, kaže Džim MekHejl, predsednik JP McHale Pest Management. Miševi posebno gravitiraju krhotinama poput grančica i lišća kako bi potražili utočište od grabljivica. Rešiti se svega viška i potražiti će zaklon negde drugde. Ako se miševi nastane napolju, to ne znači uvek da će se preseliti unutra, ali svakako povećava šanse.

4. Hrana za kućne ljubimce

Meg Person, menadžerka obuke u Trutech Wildlife Service, objašnjava da su miševi tragači za hranom i da će tražiti priliku da se hrane gde god stignu. Nije im nužno važno šta jedu, a hrana za kućne ljubimce dobra im je opcija. Ovo prati istu logiku kao i hranilica za ptice: hrana koju ste namenili drugim životinjama izvrstan je zalogaj za gladne miševe. Mekhejl savetuje čuvanje hrane za kućne ljubimce u zatvorenim plastičnim posudama. Ovo je naročito važno ako je držite u garaži ili podrumu, mestima gde se miševi skrivaju.

5. Otvorene kante za smeće

Baš kao što miševi mogu pronaći hranu u hrpama komposta ili hranilicama za ptice, mogu je pronaći i u nezatvorenim kantama za smeće. Sve takve kante zamenite onima koje imaju poklopce za zaključavanje. Osim što morate proveriti da li je svo smeće zatvoreno, MekHejl predlaže da kante držite u zatvorenoj garaži kao dodatnu meru opreza.

6. Nezapušene pukotine i rupe

Nakon što ste pregledali predmete u svom dvorištu, proverite ima li van kuće spoljnih pukotina ili rupa kroz koje glodari mogu ući. Miševi se mogu provući kroz rupe male od nekoliko centimetara, kaže Person. Sprečite ih zapušavanjem svih mogućih ulaznih tačaka – uključujući ventilacione otvore, prozore ili dimnjake – žičanom mrežom ili brtvljenjem. ‘Budući da miševi imaju snažne zube i jako su motivisani dostupnom hranom i toplim skloništem, oni takođe mogu lako napraviti rupe ili povećati postojeće kako bi ušli unutra’, kaže Person. Ona dodaje da se mogu penjati po teksturiranim vertikalnim površinama, kao i skočiti s pola metra od tla.

7. Građa

Ako nešto gradite ili renovirate, možda nesvesno privlačite miševe, naročito jer oni obično žive u prljavštini. ‘Nova gradnja uzrokuje kopanje po zemlji što često rezultira miševima koji napuštaju svoj prethodni dom i umesto toga traže novi dom kao što je vaša kuća ili okolna područja’, kaže Sebastian Jania, vlasnik kompanije Ontario Property Buyers.

8. Stajaća voda

Poput komaraca, miševe privlači stajaća voda i uživaju u tamnim, vlažnim prostorima. Prekomerna vlaga uzrokovana olujom, crevom koje pušta ili fontanom, mogla bi izvući još više ovih glodara. Ako u dvorištu nema dovoljno vode, miševi će verovatno sledeći put ući u vaš dom. ‘Iz tog razloga, ako nameravate da ostavite praznu kuću, važno je da voda bude isključena – to uključuje i šupu ili garažu. Osigurajte da im je dovod vode isključen ako ćete biti odsutni neko vreme.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.