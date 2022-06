Rešite se konačno dosadnih voćnih mušica: Glavni štos je u samo 3 stvari

Prolečno i letnje vreme donose obilje lepote, ali je poznato i da je to period kada raznorazni insekti bukvalno vladaju na svakom koraku. Evo praktičnog saveta kako da se rešite najdosadnijih među njima – vinskih mušica.

Stigle su prolećne i letnje temperature u kojima mnogi uživaju, međutim, u ovo doba godine one su izmamile i najraznoraznije insekte iz njihovih skrovišta.

Najdosadniji među njima su svakako voćne ili vinske mušice koje se razmnožavaju neverovatnom brzinom i tako dodatno otežavaju njihovo istrebljavanje.

Ženka voćne mušice može da položi do 2.000 jaja na bilo koju površinu i iz njih će se izleći larve u roku od 24 sata. Posle otprilike dva dana larve su spremne za parenje i one započinju ceo ciklus iznova i iznova. Majušne mušice žive od 7 do 15 dana, ali zbog brzog ciklusa razmnožavanja deluje da žive večno što mnogim domaćicama otežava da makar i na samo nekoliko sati ostave na otvorenom neko voće ili povrće.

Međutim, rešenje za taj problem ipak postoji, a evo u čemu je štos.

1. Jabukovo sirće

Jedna od najefikasnijih zamki koje možete da napravite za voćne mušice jeste da negde u kući ostavite jabukovo sirće jer njegovom slatkom mirisu mušice ne mogu da odole. Da biste sami napravili zamku, jednostavno sipajte malo jabukovog sirćeta u čašu ili činiju.

Otvor prekrijte providnom folijom ili običnom plastikom i na njima izbušite nekoliko rupa kroze koje mušice mogu da ulete. Iz činije im, međutim, nema povratka.

2. Papir i voće

Uzmite flašu sirćeta i komad prezrelog voća i stavite ih u činiju.

Napravite od papira fišek koji će poslužiti kao levak. Mušice će ući unutra pošto će ih miris trulog voća i sirćeta mamiti, ali neće moći ponovo da izađu.

3. Sapun

Ako prva dva postupka nisu dala rezultate kojima ste se nadali, možete isprobati trik sa sirćetom i tečnim sapunom.

Za najbolje rezultate preporučuje se zagrevanje sirćeta sa nekoliko kapi sapuna. Nakon toga samo pustite da toplota učini magiju jer će smesa postati aromatičnija i privlačnija za gladne voćne mušice. One će se nakon sletanja u posudu udaviti.

