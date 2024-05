Sačuvajte baštu od štetočina: Ovo biljke teraju miševe, bube i insekte iz svakog vrta

Kako bi insekte, crve i glodare držali što dalje od bašte, stručnjaci predlažu sadnju određenih vrsta koje deluju kao prirodni repelent štetočina.

Trik je u tome što one zasađene među cvećem, voćem ili povrćem uspešno zbunjuju čulo mirisa insekata, pa neće uspeti da upropaste vašu baštu ili cvetnjak, piše Tportal.hr.

Evo čudesnih biljaka koje bi trebalo da posadite iz ovih saveta ako želite da sačuvate plodove svog rada:

Ruzmarin

Ruzmarin je jedna od najboljih biljaka koju osnivačica Seed to Spoon Kerie Spunmor predlaže da posadite kako biste zaštitili svoj povrtnjak od štetočina.

„Začinsko bilje je fantastičan izbor za prateću biljku i mnogo više od pojačivača ukusa. To je takođe prirodna odbrana vaše bašte“, objašnjava ona.

Zahvaljujući svom jakom mirisu, ruzmarin se često koristi i za pravljenje prirodnog sredstva protiv komaraca, a efikasan je i u odvraćanju insekata.

Bosiljak

Osim što je savršen za sofisticiranu Caprese salatu, letnji bosiljak je omiljena biljka za prirodno odbijanje raznih insekata kako u vašoj bašti tako i tokom vaše sledeće posete otvorenom.

„Jedna od mojih omiljenih biljaka pratilaca u bašti je bosiljak, a ja ga koristim da poboljšam ukus paradajza i zadržim dosadne štetočine. Takođe odbija komarce i može vam pomoći da dobijete veću žetvu. I još jedan plus, možete vrlo lako razmnožavati biljke bosiljka – reznicama“, kaže Dagni Kream (The Cottage Peach).

Nana

Volimo da dodajemo osvežavajući i okrepljujući miris i ukus mente u naša pića i deserte tokom leta, ali stručnjaci ističu da štetočine poput insekata i miševa nemaju isti afinitet.

„Miris nane odbija mrave i lisne uši. Osim toga, ovu biljku je lako uzgajati i učiniće da vaša bašta miriše neverovatno“, objašnjava Spunmor.

Za baštovane koji se nadaju da će privući više pozitivnih oprašivača, kao što su pčele ili leptiri, menta je takođe odličan izbor biljaka za pratnju.

Majčina dušica

Za one koji žive u toploj i suvoj klimi, još jedna mirisna biljka koju možete pokušati da kombinujete sa bobičastim voćem i povrćem je timijan. Poput ruzmarina i nane, ima miris koji je prirodan i veoma efikasan repelent za insekte.

„Sadnja majčine dušice u blizini jagoda može obeshrabriti štetočine i poboljšati zdravlje i prinos“, kaže Spunmor.

Vlašac

„Vlašac je odličan saputnik za šargarepu, paradajz, pa čak i ruže. Njihov miris luka je odbrambeni mehanizam koji odbija insekte poput šargarepinih muva i lisnih uši – kada imate nekoliko biljaka, one se mogu razmnožavati deobom“, kaže Ejmi Čepmen iz In the Cottage Garden. Prednosti vlasca koje odbija štetočine su takođe prisutne u ostatku porodice belog luka, koji uključuje beli luk, luk i praziluk, kao i cvetajuće sorte, koje možete koristiti i u krevetima.

Neven

„Mnoge vrste nevena nisu samo lepe, već su i veoma korisne. Njihovo živopisno i mirisno cveće ne samo da ulepšava baštu – njihov miris i korenje zapravo pomažu u odbijanju štetočina kao što su nematode i lisne uši“, kaže Spunmor.

Neven je odličan pratilac u svim cvetnim lejama. Stručnjaci za baštovanstvo preporučuju da se ovo veoma svetlo cveće sadi oko ivica baštenskih gredica kako bi delovalo kao prva linija odbrane od štetočina.

„Postavite nekoliko nevena pored paradajza da biste sprečili pojavu rogoza, blizu pasulja da biste sprečili brašnaste bube ili blizu kupusa i brokolija, gde mogu da pomognu u odbrani kupusovog moljca“, predlaže Spunmor.

Dragoljub (dragomilje)

Za dašak tropske estetike i odvraćanje pažnje od štetočina u vašoj bašti, mnogi stručnjaci se odlučuju za toplo crveno, narandžasto, breskvasto i žuto cveće dragoljuba kao zamku.

Zašto? Štetočine kao što su lisne uši i gusenice bele mušice će jesti dragoljub više od povrća.

