Savet zdravlja vredan: Kako razlikovati reciklirani ubrus od onog dobijenog od čiste celuloze

Dosad i vrapci na grani znaju da reciklirani papir na svojoj površini može imati večite hemikalije, potencijalno vrlo opasne po zdravlje, ali kako razlikovati reciklažu od nebeljenog papira?

Preplavljeni smo raznim ubrusima i toalet-papirima, onim u boji, te nebeljenim, beljenim, a ta široka lepeza proizvoda može samo da nas zbuni!

Pored toga, često je nejasno kako neki ubrusi koštaju manje od 150 dinara, dok su drugi oko 200 i više… Upravo zato je važno razdvojiti bitno od nebitnog te shvatiti najvažnije karakteristike svakog pojedinačnog proizvoda.

Kakav je to nebeljeni ubrus/toalet-papir?

Nebeljeni ćete prepoznati prvo po tome što je to njegovo svojstvo istaknuto na pakovanju, a ujedno se spominje da je i od čiste celuloze. Zašto je to važno? Nebeljeni ubrusi napravljeni su od nebeljene celuloze, a na sve to važno je napomenuti da je veliki plus i možda najbitniji podatak taj da on sme da se koristi u dodiru sa hranom, što znači da je potpuno bezbedan, čist i siguran.

Naime, na površini recikliranih papira nađene su hemikalije koje mogu biti potencijalno štetne po organizam. To su tzv.večite hemikalije, stvorene za potrebe industrije, i njih je prosto nemoguće očistiti iz reciklaže. Mnoge su endokrini ometači i mogu dosta ozbiljno narušiti zdravlje… Tako da oni u dodiru sa hranom mogu da „otpuste“ neko od štetnih svojstava.

Reciklirani toalet-papiri i ubrusi nemaju nežnu, lepu, bež boju drveta poput nebeljenih već su nejednake boje, često bojeni i nisu mekani i nežni na dodir. Na njihovoj površini čak i golim okom mogu se videti nepravilnosti.

S druge strane, kvalitetni nebeljeni ubrusi i toalet-papiri su od čiste, nebeljene celuloze i veoma su mekani i imaju fenomenalnu moć upijanja.

