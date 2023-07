Saveti profesionalnog kuvara: Kako da znate da li je riba koju kupujete sveža i kako najlakše da je očistite

Ribu bi svi trebalo bar jednom nedeljno da uvrstimo u ishranu. Ona sadrži pregršt vitamina, a malo masti i zdrava je kako god da je spremite, što nije slučaj sa svim vrstama mesa.

Današnje pijace i prodavnice su mnogo opremljenije, pa svežu ribu, kako slatkovodnu tako i morsku, možete kupiti svaki dan. Ipak, treba znati prepoznati koja riba je sveža, a mi vam pomažemo u tome.

Znaci da je riba sveža:

Prvi korak pri kupovini ribe je da ispitate njenu kožu. Ukoliko je ona svetle boje, a krljušt se presijava, to je pouzdan znak da se radi o svežoj ribi.

Što se površina manje sjaji, to je znak da je manje sveža. Od one koja se uopšte ne presijava, bežite kao đavo od krsta, jer je to siguran pokazatelj da je riba izdahnula možda i pre nekoliko dana i da joj nije mesto na vašem tanjiru.

Kada dotaknete ribu, njeno meso treba da bude čvrsto, tako da na njemu ne ostaju udubljenja prilikom dodira.

Oči ribe takođe otkriva njenu svežinu – ukoliko su sive i mutne, znači da stoji već neko vreme i da je izgubila svoju svežinu.

Miris ribe je specifičan, ali ako imate dobar njuh, i po njemu možete odrediti kada je riba izvađena iz vode. Ako osetite da odiše kiselkastim zadahom, to je siguran znak da riba nije sveža.

Iako svaki od ovih načina pokazuje da li je riba friška li ne, najsigurniji ćete biti ako sve ispunjava sve ove uslove.

Dakle, sveža riba ima svetlu kožu koja se presijava, bistre oči, čvrsto meso i ne miriše na kiselkasto.

Za čišćenje ribe potreban vam je oštar nož, a prvo počnite a vađenjem iznutrica.

Isecite ribu po sredini stomaka i izvadite iznutrice, kao na video snimku. Budite pažljivi dok sečete stomak ribe, samo ga secite po površini, jer ako zarijete nož duboko možete probušiti želudac ili žuč i tako zagorčati i pogoršati ukus ribe. Važno je da ovaj postupak obavljate na papiru, kako ne biste napravili nered u kuhinji.

Nakon vađenja iznutrica treba da uklonite krljušt. Na dno duboke sudopere ili kade stavite drvenu podlogu (na primer dasku za sečenje), a zatim oštrim nožem skidajte krljušt brzim pokretima noža od repa ka glavi. Očistite obe strane, a zatim operite ribu.

Glavu ribe sečete tako što ribu položite na jednu stranu, zatim nožem od stomaka do leđnog dela blizu glave napravite ukoso rez, postupak ponovite i na drugoj strani. Kada napravite rez u obliku slova V, rukom odsečno povucite glavu ribe.

Za filetiranje ribe potreban vam je nož za filetiranje, odnosno onaj sa fleksibilnim sečivom. Ribu stavite na dasku, a zatim je presecite na pola, ali ne potpuno, već toliko da bude otvorena. Kada je potpuno otvorite, laganim pokretom noža od glave do repa secite unutrašnjost ribe, odnosno filet, ali secite ga polako kako biste bili sigurni da ste odvojili meso od kostiju.

Pogledajte ceo postupak čišćenja i filetiranja ribe u video snimku:

