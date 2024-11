Saznajte koja je idealna boja za vaš dom: Odgovorite na ovih 6 pitanja i otkrijte koja je prava

Boje imaju moć transformacije prostora po relativno pristupačnoj ceni

Pronaći pravu boju i nijansu za svoj dom i prostorije u njemu, nije ni malo lak posao i može biti veoma iscrpljujući jer se mora voditi računa o mnogo toga.

-Boja šalje poruku. Ona može biti hrabra ili plašljiva, svetla ili prigušena, razigrana ili spokojna. Može osvetliti sobu ili stvoriti udobnost. Može stvoriti dramatičnost ili opuštenu atmosferu. Boje koje odaberete trebale bi da reflektuju raspoloženje koje želite da stvorite, kaže dizajnerka enterijera i savetnica za boje Meri Nolt.

Boje imaju moć transformacije prostora po relativno pristupačnoj ceni. One mogu stvoriti osećaj kohezije u domu, a istovremeno i da odvoje prostor.

Ali kako odabrati prave nijanse? Dizajneri interijera i stručnjaci za boje su podelili svoje savete za odabir prave boje za vaš dom. Važno je postaviti šest pitanja koja olakšati donošenje odluke.

1. Da li je boja prijatna i gostoljubiva?

– Kada dizajniramo interijere, provodimo dosta vremena razmišljajući o izgledu koji želimo postići i kako će to delovati onima koji ga posećuju. Ređe se razmatra i kako korišćenje boja može uticati na naše fiziološko i psihičko stanje i na goste, kaže Li Čembers, ekološki psiholog koji je istraživao psihološke aspekte boja i prostora.

-Boja prostora može uticati na dosta stvari, od toga kako se osećamo, do toga koliko je prostor prijatan.

Čembers je primetio da boja može uticati na otkucaje srca, na nivo energije i može uticati na ponašanje, što zavisi od pojedinaca. Imajući to na umu, trebalo bi da odaberete boje u kojima ćete se u svojoj kući osećati prijatno i „kao kod kuće“. A nakon što ste odabrali boju, istu pažnju obratite i na specifične nijanse.

-Iako su se trendovi promenili, boje koje odaju utisak dobrodošlice ne variraju previše, a nežne tople boje cene se zbog svojih karakteristika dobrodošlice, predlaže Čembers.

Stavite neke od uzoraka boja na svoje zidove i razmislite koje od njih izazivaju osećaje i senzibilitet koji želite u tom prostoru.

-Određene boje pružaju ugodniji osećaj od drugih, što ih čini privlačnijim. Često smatramo da su određene boje stalno u trendu zbog osećaja koje unose u dom. Smeđe i bež boje su stabilne i uzemljene. Ružičaste su utešne i odlična su boja za podsticanje kreativnosti. Plava je poznata kao boja uma koja je izvrsna za poslovne prostore i za rad od kuće, smatra Taš Bredli, stručnjak za boje u brendu „Lik“.

2. Da li boja donosi deo spoljašnosti?

– Dobro je prisetiti se da 99,9% našeg ljudskog postojanja nije bilo utemeljeno u izgrađenom okruženju koje imamo danas. Boje koje prevladavaju u prirodnom okruženju u izobilju, kao što su zelena i plava, uvek će u unutrašnjem prostoru imati element dobrodošlice jer predstavljaju dom izvan naša četiri zida, tvrdi Čembers.

Boje koje unose spoljašnost posebno su privlačne sada nakon što smo posljednje dve godine proveli u kući zbog pandemije COVID-19, ističe Erika Voelfel, potpredsednica boja i kreativnih usluga u kompaniji „Behr Peint“.

– Prošlog meseca lansirali smo našu paletu boja godine i trendova za 2022. Te boje donose spoljašnost unutra i unose osećaj obnove i ozdravljenja. Tokom proteklih godinu i po, proveli smo više vremena u našem domu nego ikad prije. Zato preporučujemo da se okrenete ovim bojama ako želite da uredite prostor i stvoriti novi osećaj ravnoteže, dodaje Erika Voelfel.

3. Da li ta boja odražava moju individualnost ?

-Jedna važna stvar koju pokušavam da dočaram svojim klijentima je da boja zaista treba da predstavlja odraz njihovog ličnog senzibiliteta. Mislim da se ljudi boje da prihvate svoju individualnost. Ali boje mogu zaista da daju jedinstven kvalitet ljudima koji u tom domu žive. To može biti individualni izraz njihovog stila, onoga što cene, njihovih posebnih uticaja, kulturnih i finansijskih uticaja, svih vrsta stvari, kaže stručnjak za boje Džoan Foliot.

Dizajn interijera znači dopustiti vašoj posebnosti da zasija kroz dom, bilo da se radi o mekim, umirujućim bojama ili živopisnim zidovima. Vaša individualna iskustva i sklonosti presudni su kada je u pitanju određivanje pravih boja interijera za vaš dom. Tu često postoji i emocionalna komponenta. Dok neki ljudi obožavaju svetle zasićene boje, drugi preferiraju neutralne nijanse.

– Ono što je privlačno jednome može biti užasno za drugoga! Na primer, plavo-zelene nijanse mogu biti opuštajuće. Međutim, ako ste odgajani u okruženju u kojem je ova boja negativno uticala na vas, možda vas to uopšte neće opustiti, smatra dizajnerka interijera Kajli Mevdsli iz kompanije „Kajli M Interiors“.

Osim emocija koje boja izaziva, imamo i različite poglede na to što izgleda luksuzno ili skupo. Za neke su to tamne, bogate boje koje deluju kao da pripadaju palatama, ali za druge je to čista bela koja podseća na drevne skulpture i mermer.

-Bilo da se radi o moći koju simbolizuje crvena, plemenitosti koju prenosi ljubičasta, ekskluzivnom luksuzu koji daje crna ili o šampionskoj poruci zlata, boja se može koristiti za artikulisanje vrednosti, objasnio je Čembers.

-Lepota je u tome što, kao ljudi, cenimo različite aspekte života, pa tako nekima zelena boja može delovati skupo, a drugom pojedincu može predstavljati prljavštinu i klice. To takođe utiče na nas na kulturnom nivou. Koje su to skupe i ekskluzivne boje, zavisi od mesta u svetu gde živite, dodaje Čembers.

4. Koji su trenutni trendovi?

Iako je cilj odabrati boju koja najbolje izražava vas i vaše željeno raspoloženje, u redu je pogledati što je trenutno popularno. Ponekad trendovi mogu podstaknuti ideje ili vam pomoći da identifikujete šta definitivno želite ili ne želite.

-Kada je u pitanju odabir boja, unutrašnji trendovi i psihologija su međusobno povezani i utiču na izbor. Unutrašnji trendovi se menjaju, a ljudi se obično osećaju prijatno i „u trendu“, kaže Meri Nolt za HuffPost.

Ponekad slika koju želimo da naši domovi prikazuju i osećaji koje želimo da stvaraju, uključuju osećaj trenda. Trendovi se mogu menjati, a neke boje su u trendu jer su jednostavno klasične i privlačne u svakom trenutku.

– Boja meda, ljubičasta i rumena nekada su se povezivale sa osamdesetima, ali sada imaju ogroman porast zbog promena u trendovima. A tu je i činjenica da su neke klasične boje jednostavno napravljene kako treba i zaista privlače mase iz godine u godinu, podseća dizajnerka i stručnjak za boje Dženifer Guerin.

5. Da li boja odgovara prostoru?

Iako vam trendovi mogu pomoći u usmeravanju prema bojama koje volite ili ne volite, važnije je razmotriti odgovara li odabrana boja prostoru.

– Sklona sam odvraćanju ljudi od praćenja trendova, ili barem ako već žele odabrati trendi boju, da ispitaju zašto baš nju žele. Ponekad prostor nema osnove ili kapacitet da nosi tu boju. Moguće je da jednostavno nemate prostora za određenu boju ili arhitektura doma to ne podržava, kaže Džoan Foliot.

-Jedna stvar koju treba uzeti u obzir je način na koji se soba koristi kao i veličina sobe, jer određene boje mogu stvoriti prostor, pa čak i olakšati i dopuniti korišćenje sobe, dodaje Čembers.

Tamnije boje mogu učiniti malu sobu još manjom, ali strateški naglašeni zidovi ili čak boja plafona mogu transformisati osećaj prostora. U redu je poigrati se jarkim bojama ako odgovaraju vibraciji koju tražite.

6. Kako se boja uklapa s dekorom?

Važno je pobrinuti se da se boje uklapaju s nameštajem i ostalim dekorom.

-Ljudi mogu odabrati boju koja odgovara njihovom postojećem nameštaju, a zatim dodati neke dodatke kako bi oživeli prostor, dodaje Meri Nolt. Takođe, možete odabrati da dekor bude naglašeniji od boje zidova.

-Ako ste nervozni zbog dodavanja boje zidovima, neka dominantna nijansa za zidove bude pozadina za dodatke koji će uneti raskoš u prostor. To možete učiniti s vazama, tepisima i jastucima. Dobra stvar je i to što ih možete lako promeniti ako vam se nakon nekog vremena više ne budu sviđali, savetuju Dženifer Guerin.

Razmislite o teksturama kao i o bojama, savetuje stručnjak za boje Ejmi Vaks.

– Teksture koje odaberete mogu poboljšati vaš odabir boja. Bogatije boje poput tamnije boje šljive, zasićene ugljen sive ili čak tamnoplave i plave boje – izgledaju i deluju luksuznije kada su u pratnji kontrastne meke posteljine, svetlucavih tapeta ili glatkog baršuna. S druge strane, prljavo bela, nežna plava ili čak nežno rumena, deluju luksuzno kada su pored briljantno bele posteljine i pernato mekih dodataka, prenosi 24sata.hr.

