Sipajte so u tiganj i stavite u rernu: Pogledaj šta će se fantastično dogoditi

Trikovi za čišćenje raznih stvari uvek su dobro došli, posebno ako su nam svi sastojci pri ruci.

Čovek uči dok je živ i premda tiganj koristite tri, četiri puta nedeljno, ovaj koristan trik možda niste znali.

Kuhinjska so

Ovaj je trik vrlo jednostavan, a glavni je sastojak svima pri ruci: obična kuhinjska so. Sve što treba uraditi je prekriti dno tiganja debelim slojem soli, staviti je zatim u rernu i zagrejati dok nije lepo topla (temperatura ne sme da bude jako visoka, posebno ako tiganj ima plastičnu dršku koje bi mogla da se rastopi). Ostavite tiganj tako na toplom 20-30 minuta pa ga izvadite, a kad se malo ohladi isperite vodom i osušite. Videćete da će se nakon ovog postupka hrana mnogo teže lepiti za dno tave. Drugim rečima, opet ćete peći palačinke bez straha od zagorevanja.

Pranje tiganja

Kako bi sprečili da se neprijanjajući sloj na dnu tiganja ne ošteti odnosno istroši i prestane da funkcioniše, prvi je korak da tiganj ne perete deterdžentom za posuđe. Deterdžent će s vremenom, malo pomalo, skidati ovaj osetljivi sloj zbog kojeg baš obožavamo taj jedan tiganj za koju smo sigurni da se ništa neće zalepiti i na kraju će postati još jedan komad posuđa koji više ne koristimo. Kako je onda oprati da se zaštiti neprijanjajući sloj? Samo vrućom vodom i kuhinjskom četkicom (ne oštrom sunđerom!) nakon čega tiganj samo obrišite papirnatim ubrusom. Na taj ćete način ukloniti masnoću, a osetljivi sloj će ostati netaknut!

Zagoreli tiganj – opet so

Dogodi se i najboljima. Stavili ste tiganj na malo prejaku vatru ili vam je nešto odvuklo pažnju! Miris zagorele hrane širi se kućom. Čak i ako se hrana više ne da spasiti nema razloga da ne spasite tiganj. Ovim laganim trikom lako ćete ukloniti sve zagorele komade hrane s dna tiganja. Opet će vam biti potrebna so. Obilato posipajte solju dno tiganja pa dodajte malo vode da dno bude pokriveno. Stavite tiganj na vatru pa voda neka lagano ključa 15 minuta – zagoreli komadi će se odlepiti i lako ćeš ukloniti i njih i masnoću.

So je u nuždi i vatrogasac

Osim što može zaštititi neprijanjajući sloj na tiganj i pomoći kad nam se hrana zapeče za dno, so je uvek dobro imati pri ruci dok kuvamo, ne samo kao začin. Nadamo se da to nikad nećete doživeti, ali može se dogoditi da se ulje u tiganju bukvalno zapali. Kod ovakvog požara voda nije rešenje, ne sme se vodom gasiti goruće ulje. Bolje je rešenje poklopiti tiganj poklopcem, ali ako ga nemate ili nije odgovarajuće veličine, spasiće vas so. Sipajte so na vatru sve dok je ne ugasi, a to će se dogoditi vrlo brzo!

