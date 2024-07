Sirćetom nikada ne čistite ovih 5 stvari u kući: Biće više štete nego koristi

Napraviće više štete nego koristi

Oštri, toksični proizvodi za čišćenje mogu postati stvar prošlosti jer se sve veći broj ljudi širom sveta svesno trudi da se pridržava prirodnih, bezbednih i ekološki prihvatljivih opcija.

Sirće se poslednjih godina reklamira kao čudesno sredstvo za čišćenje jer sve više ljudi prelazi na prirodne i ekološki prihvatljive proizvode za čišćenje. Ne samo da je pogodan za ishranu, što ga ujedno čini netoksičnim i bezbednim, već ga njegova snažna kiselost čini odličnim sredstvom za čišćenje koje uništava masnoću i prljavštinu, pa čak i ubija bakterije.

Sirće se može koristiti na bezbroj mesta u vašem domu, ali postoji pet mesta koja bi definitivno trebalo preskočiti.

Granitne ploče

Granitne ploče su jedna od žarišnih tačaka u svakoj luksuznoj kuhinji, a ako ste dovoljno srećni da imate ovaj prirodni kamen u sopstvenoj kuhinji, onda znate koliko je važno voditi računa o njemu. Dok su granitne ploče popularne zbog prirodne elegancije i lepote koje mogu doneti u svaku kuhinju, one su takođe omiljene zbog svoje izdržljivosti. Koliko god granitne ploče izdržljive i vrhunske, kisele supstance poput sirćeta mogu da smanje njihov sjaj i upropastite prelep (i skup) prirodni kamen. Sirće i dalje može oštetiti vaše granitne ploče čak i ako je jako razblaženo vodom, tako da je najbolje da se klonite potpunog korišćenja. Umesto toga, držite se nečeg mnogo blažeg i nežnijeg – mešavina tople vode i malo tečnosti za pranje sudova na mekoj krpi je sasvim dobro rešenje za čišćenje.

Veš mašina

Prljavi ostaci od deterdženta, ustajale vode i nakupljanja tvrde vode mogu se akumulirati tokom vremena što pogoduje razvoju plesni unutar različitih delova vaše mašine za pranje veša. Pošto je sirće korisno u mnogim drugim delovima kuće, sasvim je prirodno da vaša početna reakcija bude da posegnete za bocom sirćeta. Međutim, izlaganje kiselosti sirćeta, tokom vremena i u kontinuitetu, može ozbiljno oštetiti gumeno crevo i sve propratne elemente koji se nalaze u većini mašina za pranje veša, što može dovesti do curenja i ozbiljnijih kvarova. Da budemo jasni, samo jednokratna upotreba sirćeta to neće učiniti, tako da povremena upotreba sirćeta i nije tako strašna ideja, sve dok vodite računa da vam to ne pređe u naviku.

Kuhinjski noževi

Većina kvalitetnih kuhinjskih noževa je napravljena od gvožđa, što ih čini posebno podložnim rđi i oštećenjima ako su izloženi vlazi. I dok produženo izlaganje vlazi bilo koje vrste može oštetiti vaš set kuhinjskih noževa, izlaganje vlazi u obliku sirćeta može biti posebno štetno. Visoka kiselost belog sirćeta koja ga čini tako efikasnim u čišćenju drugih delova vašeg doma može ozbiljno da korodira sečivo metalnog noža i vremenom otupi njegovu oštru ivicu. Umesto da posežete za sirćetom kada čistite kuhinjske noževe, koristite običan deterdžent i toplu vodu, i ne zaboravite da ih odmah osušite odmah nakon pranja.

Pegla

Iako bi propuštanje male količine sirćeta kroz peglu moglo izgledati kao lak i zgodan način za čišćenje i dezinfekciju unutrašnjosti uređaja, to bi zapravo moglo da uništi peglu. Pošto se mineralne naslage iz vode unutar rezervoara vaše pegle mogu nagomilati tokom vremena i začepiti mehanizam za prskanje, neki ljudi predlažu da se rezervoar napuni belim sirćetom da bi se borili protiv toga. Međutim, propuštanjem sirćeta kroz unutrašnjost vaše pegle rizikujete da nagrizete materijal zahvaljujući kiselosti sirćeta. Sirće može da ošteti unutrašnje delove pegle, pa ga nemojte sipati da biste uređaj osvežili i očistili. Umesto toga, ispraznite rezervoar za vodu vaše pegle nakon svake upotrebe kako biste bili sigurni da je čist i bez začepljenja. Ako želite da sprečite nakupljanje minerala u vašoj pegli, pređite na destilovanu vodu umesto što koristite vodu iz slavine.

Parket

Sirće je apsolutno najgora stvar koju možete da koristite za čišćenje podova od tvrdog drveta, jer kiselost sirćeta može ozbiljno da umanji sjaj poliuretana i ošteti ga. Ukratko, čišćenje cele kuće od drvenih podova sirćetom može biti skupa greška. Čak i kada se razblaži vodom, vaši podovi od tvrdog drveta i dalje nisu sigurni od kiselosti sirćeta. Korišćenje sirćeta razblaženog vodom za čišćenje podova nije dobra opcija jer previše vode koja je ostala na drvetu može dovesti do promene boje i prouzrokovati da vremenom nabubri. Umesto toga, preporučuje se da koristite sredstvo za čišćenje podova koje je posebno formulisano za upotrebu na podovima od tvrdog drveta – po mogućnosti onaj sa neutralnim pH, jer će to biti nežnije za drvo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.