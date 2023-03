Skida kamenac kao od šale: Ovo je “zlatno pravilo” za čišćenje WC šolje, ali ga se retko ko seti

Često se dešava da i posle mukotrpnog ribanja u WC šolji vidite naslage kamenca i promenjenu boju keramike. Evo gde grešite.

Naime, uklanjanje mrlja iz toaleta je posebno teško ako to ne radite redovno jer se prljavština i kamenac gomilaju, a neretko se nalaze na teško dostupnim mestima ili ih tzv. tvrda voda iznova i iznova stvara.

Zbog toga je izuzetno važno čistiti WC šolju redovno, ali i pravilno, odnosno najboljim mogućim sredstvom.

Kris Vuton, generalni direktor britanske kompanije za čišćenje Poppies, rekao je za Express da postoji „zlatni pravilo“ za čišćenje WC šolje

,,Zlatno pravilo je korišćenje nealkalnih proizvoda. Većina fleka na WC šolji se pojavi u područjima koja imaju kontakt s tvrdom vodom, pa je važno znati da izbeljivač ne deluje i da mora da se koristi proizvod s kiselinom, poput sredstva za uklanjanje kamenca“, objasnio je on.

Izbeljivač ne uklanja kamenac, on mu samo menja boju, odnosno on se stapa sa bojom šolje. Tvrda voda, inače, ima viši nivo kalcijuma i magnezijuma, što dovodi do stvaranja naslaga kamenca, dok meka sadrži male količine ovih minerala, ali ima visok nivo natrijuma. Tvrdu vodu ćete prepoznati po tome što, kada operete ruke njom, imate osećaj da vam je na dlanovima „lepljivi film“ i imate potrebu da ih još isperete.

Da biste bili sigurni da je kamenac zauvek nestao, Kris Vuton preporučuje korišćenje običnog belog sirćeta kako bi se napravilo domaće i prirodno sredstvo za čišćenje koje je veoma efikasno.

,,Sipajte u šolju i oko nje pola šolje sode bikarbone i ostavite da odstoji najmanje 15 minuta. Zatim preko toga sipajte sirće. Kiselina će se „aktivirati“ i počele da peni, što može da „razbije“ i najupornije naslage kamenca. Desetak minuta kasnije, oribajte dobro grubom stranom sunđera“, savetuje Vuton.

On dodajte je potom neophodno pustiti vodu nekoliko puta kako bi se dobro ispralo.

,,Ako je ostalo još tragova, probajte da nacedite limun i ostavite da deluje, a ukloniće i neprijatne mirise“, ističe Vuton.

