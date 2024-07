“Smrdljivu ružu” koristite svaki dan, ali malo ko zna ovaj njen nadimak

Gotovo su svi upoznati sa zdravstvenim prednostima koje nam pruža luk, bilo beli ili crni, ali o ovoj čudesnoj biljci postoji toliko informacija koje je korisno znati.

Ovo su činjenice i zanimljivosti koje mnogi ne znaju a koje mogu pomoći da se bolje upozna biljka i upotrebi u službi našeg zdravlja.

– Beli luk se nekada naziva i ‘smrdljiva ruža’, jer može izlečiti biljku ruže od napada biljnih vaši. Jednostavno pomešajte mleveni luk s vodom i dobijenom tečnošću isprskajte listove ruže.

– Sirov, sveže naseckan ili samleven luk ima najbolje delovanje na čovekovo zdravlje. Ako ne možete da podnesete njegov miris i morate da ga kuvate, moraćete da upotrebite mnogo više luka da bi on imao neku dobrobit za organizam.

– Neprijatnog zadaha nakon konzumiranja crnog luka rešićete se ako popijete limunov sok ili pojedete nekoliko kriški limuna.

– Miris luka najintenzivniji je nakon što ga nožem usitnimo ili sameljemo.

– Ako luk nanesemo na rane, one brže zarastaju. Tokom Prvog svetskog rata ovaj metod su često koristili britanski vojnici.

– Naseckan sirovi beli luk, kad ga nežno utrljamo na ciljano područje, može suzbiti bubuljice. Tajna je u moćnom sastojku luka pod imenom alicin, koji luk čini jednim od najboljih antioksidansa među namirnicama.

– Proklijali luk gubi neke od svojih zdravstvenih prednosti, ali se i dalje može koristiti.

Jedno istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Pensilvaniji pokazalo je da komzumiranje luka može smanjiti ćelije raka creva. Drugo istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Vašingtonu pokazalo je da je spomenuti sastojak sto puta učinkovitiji od ostalih antibiotika u smanjivanju probavnih smetnji uzrokovanih bakterijama.

Koja je idealna količina luka koja će se pobrinuti za vaše zdravlje? Univerzitet u Merilendu preporučuje dnevnu dozu od dva do četiri grama sveže naseckanog luka; 600 do 1.200 mg dnevnog unosa ekstrakta luka; dve tablete od 200 mg tri puta dnevno ako je reč o duboko zamrznutom luku; 4 ml dnevno ako govorimo o tečnom ekstraktu luka; 20 ml dnevno tinkture luka ili 0,03 do 0,12 ml tri puta dnevno ako koristite ulje luka.

Koliko god čudesan bio, luk ipak nije za svakoga. Trebalo bi da ga izbegavaju oni koji koriste lekove za razređivanje krvi, jer luk potpomaže zgrušavanje krvi. Takođe, luk ne bi trebalo da se konzumira pre operacije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.