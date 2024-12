Srbi ovaj uređaj nikada ne isključuju kada izlaze iz kuće, a ne znaju da može da dovede do požara

Postoji mogućnost da se uređaji zapale kada nisu u upotrebi

Pre nego što napustite dom na duži period, setite se da isključite uređaje iz struje kako biste sprečili nezgode. „Iako je većina kućnih požara uzrokovana incidentima sa kuvanjem ili grejanjem, kad god je struja uključena, kao kod kućnih aparata, može doći do kvara, iako je to malo verovatno“, rekao je Džej Flin, dugogodišnji vatrogasac.

Zašto može doći do požara?

Postoji mogućnost da se uređaji zapale kada nisu u upotrebi. „Uvek postoji mogućnost kvara opreme, strujnog udara ili čak udara groma dok vas nema. To bi u najboljem slučaju moglo oštetiti uređaj, a u ozbiljnijim situacijama uzrokovati potencijalni kućni požar“, objasnio je Flin. Rizik od požara povećava starost uređaja i njegovih žica. Istrošena izolacija, labavi spojevi, nakupljanje zapaljive prašine i prljavštine – sve to može doprineti povećanom riziku od požara.

Pre nego što krenete na odmor, izvadite utikač iz struje mašina za pranje i sušenje veša, kao i mašine za sudove. Prema rečima stručnjaka, nema razloga da ih držite uključenim. „Pametno je isključiti iz struje što je više moguće uređaja kada planirate da budete odsutni duže vreme. To smanjuje potrošnju električne energije i mogućnost kvara koji bi mogao izazvati probleme“, rekao je vatrogasac. Dakle, sledeći put kada budete napuštali svoj dom, ne zaboravite da isključite sledeće uređaje:

Kuhinjske aparate

Započnite sa kuhinjskim uređajima, poput tostera, friteza, aparata za kafu i električnih kuvala za vodu. Kao prvo, to je lako učiniti. Osim toga, ovi uređaji imaju grejne elemente, što predstavlja rizik. Ako dođe do električnog kvara, sve što stoji blizu, poput hrane, moglo bi se zapaliti.

Punjači baterija

Ne zaboravite da isključite sve punjače baterija, posebno one litijum-jonske. Verovali ili ne, oni su među opasnijim predmetima u domu. Litijum-jonske baterije, ako nešto pođe po zlu, mogu eksplodirati, izazvati požar ili ispustiti otrovne gasove. Glavna briga kod litijum-jonskih baterija je prekomerno punjenje, pa ako odete na odmor i zaboravite da isključite punjač za bicikl, to bi moglo biti loše.

Elektronika

Računari, televizori, sistemi za igre i druga osetljiva elektronika su sledeći na spisku za usključivanje iz struje. Električni kvarovi i udari groma mogu oštetiti ove uređaje koji su skupi. Neke od prednosti isključivanja ovih uređaja iz struje su i smanjenje potrošnje energije.

(Naj Žena)

