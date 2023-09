Stavila je nekoliko kapi laka za nokte u vodu: Pogledajte šta se dogodilo (video)

Od stvari koje imate kod kuće možete napraviti čuda. Jedan takav trik otkrivamo vam danas i to kako od obične šoljice, vode i nekoliko kapi laka za nokte (naravno, u vašoj omiljenoj boji) napravite prelepo handmade delo.

Najpre u plastičnoj posudi sipajte vodu i dodajte po nekoliko kapi dva omiljena laka za nokte. Zatim čačkalicom ili drvenim štapićem lagano promešajte lak i njime natopite šoljicu. Samo pazite da to uradite što je moguće brže kako se lak ne bi osušio pre nego što naslikate nešto na šoljici, prenosi Jutarnji list.

Preporuka je izbegavati uranjanje dela čašice u ovu smesu koji prianja uz usne dok pijete napitak iz šoljice. Ovako ukrašenu šoljicu ostavite da se suši 2 do 3 sata. I to je to! Svi koji vide ovako ukrašenu šoljicu biće oduševljeni, to vam garantujemo.

Pogledajte video za detaljnija uputstva.

