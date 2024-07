Stavite jedan sastojak u saksiju i cveće vam nikada više neće uvenuti: Genijalan, a tako jednostavan trik

Biljke će vam biti zahvalne

Mali papirnati filteri imaju više namena – a neki su vrlo korisni za vaše biljke i baštu! Nije ih teško učiniti korisnim za biljke: prvi korak je stavljanje filtera za kafu na dno saksije za cveće. Treba ga staviti između zemlje i odvodnih otvora saksije – gde obično prolaze voda i prljavština. Kad to uradite, filter će propustiti vodu, a zadržati prljavštinu.

Zašto je to korisno? Vrlo često prljavština začepi otvore, a to sprečava prolazak viška vode, ali i protok vazduha. To može da uzrokuje propadanje korena biljke i konačno i njeno uvenuće.

Verovatno ste čuli ili videli kakvi se efekti postižu stavljanjem šljunka na dno saksije. To je ista ideja, ali filteri za kafu su jednostavniji, jeftiniji i zauzimaju manje prostora u saksijama. A to znači da u saksiji ima više zemlje – na čemu će vam biljke biti zahvalne!

Place a coffee filter at the bottom of your flower pots. This way, excess water can escape, but the dirt stays in its place. #TidyLiving pic.twitter.com/NjdDj8SqbE

