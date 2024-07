Stavite mrvicu ovoga u zemlju i ruže će vam raskošno cvetati celo leto

Ruže će vam raskošno cvetati celo leto

Epsom so ili gorka so baštovanima je i te kako poznata kao važan nutrijent za rast i razvoj biljaka, cveća, povrća, za vraćanje uvelog bilja u život, teranje štetočina.

Ova vrsta soli bogata je magnezijum sulfatom, a on je zaslužan za povećanu proizvodnju hlorofila – zahvaljujući njemu, biljke imaju intenzivniju zelenu boju. Gorka so pomaže i u klijanju semena, čini biljke gustim, zaslužna je za veću proizvodnju cveća i veće cvetove.

Nil Matson, profesor na britanskom Univerzitetu Kornel, kaže da će biljke pokazivati ​​vizualne znakove ako su im potrebne određene hranjive tvari.

– Ako lišće požuti po celoj biljci, to može biti znak da joj je potrebno više sulfata. Ako donji listovi postanu žuti između vena, možda treba više magnezijuma. Magnezijum i sumpor su neophodne hranjive stvari – pojasnio je.

Iako se i magnezijum i sumpor prirodno pojavljuju u tlu, oni mogu biti iscrpljeni iz tla zbog različitih razloga. Na primer, zbog prekomerne sadnje i setve, čime se tlo iscrpljuje. Za razliku od većine komercijalnih đubriva, koja se tokom vremena nakupljaju u tlu, gorka so nije postojana, pa ne možete preterati s njenom upotrebom, kaže ovaj profesor. Ruže posebno vole gorku so, od nje su jače i imaju više cvetova, a čak su i cvetovi veći nego kod ruža kojima se so ne dodaje.

Dodajte 2 kašike na oko 4 litre vode i time prihranite biljke jedanput mesečno. Možete ih koristiti i za ruže. Kašiku soli pospite po tlu na svakih 30 centimetara visine biljke, i tako svake dve sedmice. Uz to, dobro je dodati pola šoljice u tlo u podnožju ruža za podsticanje zdravog rasta i cvetanja. Takođe, pre sadnje ili presađivanja nakvasite koren ruže u mešavinu šoljice gorke soli i 4 litra vode kako bi se oporavio. Potom u rupu u zemlji dodajte kašiku soli i tek tad ružu posadite.

Gorku sol koristite i za grmlje – zimzeleno, azaleje, rododendron. Jedna kašika ide na 9 kvadratnih metara. Nanesite na područje korena svake 2 do 4 nedelje.

Dobra je i za travnjake

Za njih je potrebno oko 1,3 kilograma na svakih 1.250 kvadratnih metara. Pospite je po tlu ili razredite u vodi i nanesite raspršivačem. Koristite ih i za drveće. Pospite dve kašike na svakih 9 kvadratnih metara. So nanosite preko zone korena tri puta godišnje. Za sadnju u bašti pospite šoljicu soli na svakih 100 kvadratnih metara. Pre sadnje umešajte so u tlo, prenosi 24sata.hr.

