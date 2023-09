Stručnjaci otkrili koliko često je potrebno prati peškire: Iznenadiće vas šta kažu

Omotavanje velikog, toplog, mekanog peškira oko sebe nakon lepog tuširanja mora biti jedan od najboljih osećaja u životu. Osećate se svježe i čisto, i spremni za novi dan. Ali postavlja se pitanje hoće li ostati mekan i vazdušast i nakon što ubacite svoj peškiri u mašinu i opereti ga?

Šokantno novo istraživanje stručnjaka za kupanje u Showers to You pokazalo je da uprkos peškirima koji sadrže do 94 miliona bakterija nakon samo nedelju dana korištenja, skoro dva miliona Britanaca svoje kupatilske peškire pere samo jednom godišnje.

Istraživanje je pokazalo da su muškarci ti koji ‘imaju pet puta veću verovatnoću da će očistiti svoje peškire samo jednom godišnje, u poređenju s jedan posto žena’. Takođe je utvrđeno da je trećina celog Ujedinjenog Kraljevstva priznala da pere svoje kupatilske peškire ‘samo jednom svaka tri meseca’, što je otprilike 17 miliona ljudi.

Šokantna istraživanja

Prema istraživanju, oni koji žive u Lesteru i Glazgovu ‘najverovatnije će izdržati najduže bez pranja svojih kupatilskih peškira, s više od četiri od 10 (41 posto) iz oba grada koji su priznali da peru svoje peškire samo svaka tri meseca najviše ‘.

Saveti stručnjaka su da peškire treba prati nakon tri upotrebe. Da, tri! Razlog zašto su peškiri tako sjajno tlo za razmnožavanje bakterija i klica je to što stalno postaju i ostaju vlažni.

Uprkos tome, redovno pranje i sušenje zapravo može učiniti vlakna u peškirima malo krutima i ogrebati, ali znati koje temperature koristiti može pomoći u sprečavanju toga. Optimalna temperatura za pranje peškira je između 30 i 40 stepeni, prema Tomu Drejku, DIY stručnjaku u Only Radiators.

U intervjuu za Daily Express rekao je: “Peškiri mogu biti tvrdi i kruti zbog nakupljanja sapuna i deterdženta koji uzrokuju manje upijajući sloj na vašim peškirima. Možda mislite da će puno omekšivača i vruće pranje održati vaše peškire svežima, ali to zapravo može imati suprotan efekat. Topla voda bolje upija deterdžent, ostavljajući manje hemijskih materija na vašim peškirima, zbog čega se javljaju grubi i kruti peškiri .“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.