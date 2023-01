Sušenje veša na radijatoru je česta prečica zimi, ali evo zašto to nije dobra ideja, otkriva stručnjak

Sušenje odeće tokom zime može biti problem ako nemate mašinu za sušenje veša. Svako ko koristi centralno grejanje dolazi u iskušenje da okači odeću na radijator kako bi ubrzao sušenje, ali da li je to dobro rešenje? Sudeći po savetima stručnjaka – ni najmanje.

Sušenje veša na radijatoru izaziva kondenzaciju i buđ

Kada se mokra odeća stavi na topao radijator, vlaga se strujanjem toplog vazduha prenosi kroz prostoriju i zalepi se za prvu hladnu površinu na koju naiđe.

Obično je to zid, a višak vlage u prostoriji dovodi do pojave buđi na zidovima što dalje može da dovede do ljuštenja boja i mrlja. I ne samo toga…

Sušenje veša na radijatoru može da izazove i zdravstvene probleme.

Vlaga na zidovima koja se javlja usled sušenja odeće unutra može da bude veoma opasna po zdravlje.Povećana vlažnost ometa normalno znojenje, koje je ključno za termoregulaciju organizma, a mogu da se jave umor, promene raspoloženja, sklonost ka infekcijama respiratornog sistema, dijareja, oslabljen imunitet itd.

Posebno su osetljiva deca, starija lice, meteoropate, ljudi sa psihičkim tegobama i astmatičari. U slučaju osoba koje žive sa astmom, prisustvo buđi može da bude okidač za astmatični napad praćen kašljem, osećajem gušenja i manjkom vazduha.

Par čarapa na radijatoru svakako neće napraviti veći problem, ali se trudite da ne sušite veš redovno i u većim količinama na ovaj način.

