Svi će ovog leta biti ljubomorni na vašu terasu: Balkonsko cveće koje se najlakše održava i skoro da mu nije potrebna voda

Šareno more cveća na balkonu i terasi koje cveta duže i uz što manje truda – pa ko to ne želi? Dok za većinu biljaka važi sledeće: nakon što su posađene, prelepo šareno cveće ne samo da izgleda lepo, već tada počinje brdo posla. Mnogim biljkama je potrebno, ako ništa drugo, mnogo vode, posebno u vrelim letnjim danima. Ali ima i onih koji prođu sa mnogo manje vode i truda.

Ali postoje i ukrasne biljke za balkon koje zahtevaju malo vode. Osim što je sa njima manje posla, ove biljke su idealne za svakoga ko nije baš vešt baštovan ili ko ima balkon okrenut prema jugu.

Ovih 5 biljaka zahtevaju minimalnu količinu vode i veoma, veoma malo truda – i cvetaju predivno!

Begonije su prava stvar za terase u senci

Begonije su savršene za balkon jer više vole senovite uslove i ne zahtevaju puno vode. Oni su raznovrsni i dolaze u mnogo varijanti, boja i oblika. Begonije se lako neguju i samo ih je potrebno povremeno zalivati i đubriti. A prelepe begonije mogu za kratko vreme da ulepšaju balkon.

Lavanda: Divno miriše – u bašti i na balkonu

Lavanda je odličan izbor za sunčane balkone jer voli puno sunčeve svetlosti i lako se održava. Zahteva samo povremeno zalivanje i može se saditi u dobro dreniranom zemljištu. Lavanda balkonu ne samo da daje prijatan miris, već i lepu boju, a može se koristiti i kao prirodni lek protiv insekata i moljaca. Takođe zahteva malo ili nimalo nege!

Carsko oko: Dobro podnosi sušu

Carsko oko je oličenje nekomplikovane biljke. Ova prelepa višegodišnja biljka je apsolutno nezahtevna. Podjednako uspeva kako u sunčanim uglovima tako i u blagoj polusjeni. Kada je reč o zemljištu, carsko oko je sve samo ne hirovita – preferira samo dobru drenažu da spreči da se korenje pokvasi. U stvari, ova robusna lepotica je tolerantna na sušu i može da se nosi sa dugim sušnim periodima bez ikakvih pritužbi.

Fuksija: Klasična biljka za senoviti balkon

Fuksije cvetaju od juna do oktobra, a po blagom vremenu do novembra i decembra. Uvek razvijaju nove cvetove crvene, roze, bele i ljubičaste. Dostupne su i sorte sa dvobojnim i duplim cvetovima. Fuksije rastu do oko 40 cm i rastu kao grm ili kao standardna stabljika. Voće i suvo cveće treba ukloniti ako želimo da produžimo period cvetanja.

Zvončići: Cvet nije zahtevan, osetljiv je samo na previše vlage

Porodica zvončića (Campanulaceae) sastoji se od više od 300 vrsta. Većina njih su listopadne višegodišnje biljke, dok druge zadržavaju zeleno lišće tokom cele godine. Plava zvona su poreklom sa severne hemisfere. Tamo su osvojili različita staništa, na primer područje Mediterana, Balkansko poluostrvo i Kavkaz. Nekoliko vrsta takođe uspeva u istočnoj Aziji, Severnoj Americi, Iranu i Himalajima. U prirodi zvončići rastu na livadama i visokim planinama. Zbog toga se zvončići mogu posaditi na skoro svakom mestu. Zvončići vole otvorene prostore i najbolje rastu na sunčanim do delimično zasjenjenim mestima. Oni su prilično nezahtevni u pogledu tla: za njih je pogodan bilo koji hranljivi i propusni supstrat. Zvona su osetljiva samo na previše vlage. Idealno bi bilo da ih posadite između proleća i jeseni, prenosi Miss7.

