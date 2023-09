Tajni trik baštovana: Na dno saksije stavite 1 neočekivani sastojak i cveće vam nikada neće uvenuti

Mali papirnati filteri za kafu imaju više namena, a danas ih sve više koriste ljubitelji cveća.

Korišćenje ovih filtera za biljke nije komplikovano. Prvi korak je postavljanje filtera za kafu na dno saksije između zemlje i odvodnih otvora gde obično prolazi voda i prljavština. Na ovaj način, filter će omogućiti prolaz vode, ali će zadržati prljavštinu.

Često se prljavština nakuplja u odvodnim otvorima, što može začepiti prolazak viška vode i vazduha. To može dovesti do truljenja korena biljke i na kraju do njenog propadanja.

Zašto je filter bolji od šljunka?

Verovatno ste čuli za praksu stavljanja šljunka na dno saksije kako biste postigli sličan efekat. Filteri za kafu nude istu ideju, ali su jednostavniji, jeftiniji i zauzimaju manje prostora u saksijama. To znači da će u saksiji biti više zemlje, što će vašim biljkama omogućiti bolje uslove za rast i razvoj.

Osim toga, filteri za kafu mogu poslužiti još jednoj svrsi. Budući da upijaju tečnost, zadržaće vlagu svaki put kad zalijete biljku. To znači da neće biti previše vlage koja bi mogla uzrokovati truljenje korena, već će biljka dobiti samo onoliko vode koliko joj je potrebno. Dakle, ako koristite filtere za kafu, nećete morati zalivati biljku tako često.

Na kraju, filteri za kafu su korisni i kada treba presaditi biljku jer će zadržati zemlju da se ne raspe oko nje, piše 24sedam.

