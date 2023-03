Tajni trik kuvara da se krompir brže skuva, 1 stvar obavezno uradite pre nego što ga stavite u lonac

Kuvani krompir svi obožavamo. On je jedan od najboljih priloga, a dobro ide uz meso. Često pravimo i pire. Jedini problem jeste što se dugo kuva, ali i za to postoji rešenje i to vrlo jednostavno.

Pre nego što ga stavite u šerpu, oljuštite krompir i stavite u čistu sudoperu. Pustite da teče hladna voda. Krompir može da stoji u posudi sa ledenom vodom, ali je bolje ako je pod mlazom. Neka stoji jedan minut, a posle toga ga kuvajte.

Zašto da stoji pod mlazom ledene vode? To će mu pomoći da se brže skuva, a neće biti ni gnjecav. Takođe će biti i ukusniji.

Isprobajte ovaj trik i prenesite nam utiske.

