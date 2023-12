Tajno „dugme“ na okviru vašeg prozora sprečava promaju i čuva toplotu unutar kuće

Sada kada su temperature niske, svi tražimo načine kako da zadržimo toplotu u našim domovima Jeste li znali da postoji način na koji svoje prozore možete namestiti da vam bolje zaštite dom od zime?

Jedan korisnik Instagram je na svom profilu podelio sjajan trik, otkrivajući da postoji tajna stavka na okviru prozora koja se može prilagoditi kako bi se smanjila promaja.

„Kako prebaciti plastični prozor na zimski režim“, napisao je uz video.

„Veoma često možete naići na problem da se prozor ne zatvara do kraja ili ne pristaje čvrsto. Da biste sprečili duvanje vazduha u hladnoj sezoni, potrebno je obezbediti čvršće prianjanje prozora na okvir prozora. To znači da je neophodno je da se prozor prebaci u zimski režim. Da da biste to uradili, potrebno je da podesite bregove na okviru prozora. Sve što vam je potrebno je par klešta, otvoreni ključ ili šestougaoni alat za zatezanje okvira. Zima režim za prozore će zaštititi vaš prozor od smrzavanja i održati vašu sobu toplom i suvom“, dodao je on.

Ekspert iz Simply Plastics-a takođe je prokomentarisao video, rekavši za The Sun: „Iako video aludira na stavljanje vaših prozora i vrata u ‘zimski režim’, prava upotreba je da se stvori čvršće zaptivanje kada su vrata i prozori zatvoreni. Zatezanje zaptivke imaju svoje prednosti kada je u pitanju izolacija, pa ako osećate hladnu promaju kroz prozore i vrata, ovaj savet vam može pomoći.“

