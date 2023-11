Vaša kuća proizvodi čudne zvukove? Obratite pažnju, ovih sedam mogu ukazivati na ozbiljne probleme

Kada je u pitanju naš dom, sve je važno: od nameštaja i dekora do boja i materijala. Ali, osim što želite da vaša kuća izgleda lepo, pre svega treba da vodite računa o tome da bude bezbedna. Jedna od stvari koja može biti upozorenje da nešto nije u redu su zvuci u vašem domu. Bez obzira da li živite u staroj ili novoj kući, ako čujete zvukove poput udaranja, klokotanja cevi ili struganja, možda biste želeli da istražite šta je to, piše Best Life.

„Brzo slušanje i reagovanje je od presudne važnosti ako vaš dom ‘priča’ sa vama ovim čudnim zvukovima“, kaže Kerol Vilson iz You Comfort. Na sreću, Vilson i drugi stručnjaci su identifikovali sedam zvukova koji bi mogli da signaliziraju stvarne probleme. U nastavku saznajte šta bi zvukovi mogli da znače i da li treba da pozovete profesionalca.

Glasno lupanje ili zveckanje

Prvi zastrašujući zvuci kojih treba da budete svesni su glasni zvuci lupanja ili zveckanja. Ako ih čujete, posebno kada uključujete i isključujete vodu, najverovatnije imate posla sa situacijom poznatom kao vodeni čekić – i morate je odmah da rešite. Tod Saunders, izvršni direktor FlooringStores-a, kaže da zvuci udaranja ukazuju na hidraulički skok u vašim cevima, koji je rezultat brzog povećanja pritiska.

Iako su ovi zvukovi veoma hitni, Kortni Klosterman, stručnjak za uvid u dom u Hippo-u, ističe da postoje situacije u kojima su zvuci lupanja normalni. „Ljudi u stambenim zgradama mogu da čuju glasne zvukove udaranja kada se pojavi vodeni čekić, a to se može desiti u zajedničkim vodovodnim sistemima između jedinica kada dođe do iznenadnog i naglog zaustavljanja ili promene u protoku vode.

Ako ne konsultujete vodoinstalatera, rizikujete da oštetite cevi. „U ekstremnim slučajevima, to može čak dovesti do pucanja cevi i oštećenja instalacija u vašem domu“, dodaje on. Ako se zveckanje nastavi nakon isključivanja sistema i pokušaja osnovnog rešavanja problema, trebalo bi da potražite stručnu pomoć.

Zvonjava ili zujanje

Ako čujete zvuk zvona ili zujanja, ne bi trebalo da zanemarite ovaj znak upozorenja jer visoki zvukovi koje možda čujete u svom domu ukazuju na probleme sa električnim ožičenjem. „Ovo može ukazivati na neispravnu električnu utičnicu ili neispravan električni uređaj“, kaže Vilson, koji dodaje da ako se ne reši odmah, ovaj problem može dovesti i do električnih požara. Ako čujete ove zvukove u bilo kom trenutku, važno je da što pre utvrdite odakle dolaze. Pokušajte da isključite sve uređaje da biste videli da li će zvuk prestati. Ako nije ili ne možete tačno da odredite odakle dolazi, vreme je da pozovete električara. Klosterman takođe kaže da bi iz predostrožnosti trebalo da isključite sve prekidače i potražite znakove bilo kakvog oštećenja, kao što su trepćuća svetla.

Zvukovi šištanja ili curenja vode

Iako zvuci šištanja ili curenja vode nisu tako hitni kao udarci ili zvukovi visokog tona, oni mogu ukazivati na problem curenja ili vodovoda, a oštećenje vode može dovesti do veoma visokih troškova ako se ne reši odmah. „Pazite na neuobičajena povećanja u potrošnji vode na računu za komunalne usluge ili na vodomeru koji bi mogli da ukažu na problem“, savetuje Klosterman, koji dodaje da bi trebalo da pregledate i sve izložene cevi ili fitinge na znake vlage ili korozije. Ostali znaci curenja uključuju ljuštenu boju ili tapete, kao i buđ koja odaje ustajao miris. Ako u bilo kom trenutku posumnjate na curenje u vašim zidovima ili podovima, profesionalna pomoć je sledeći logičan korak. Međutim, Klosterman napominje da ako su zvuci šištanja i curenja vode isprekidani i nisu praćeni drugim problemima, možda nema potrebe za brigom.

Grgljanje ili pucketanje

„Pokušaj da pronađete izvor buke klokotanja ili pucanja može biti težak jer se čini da dolazi odasvud odjednom“, ističe Stejsi Braun, direktor tehničke obuke u kompaniji Real Properti Management. Ovi zvuci najčešće dolaze iz vodovodnog sistema i mogu ukazivati na probleme sa protokom vode ili probleme sa vazduhom u cevima. Braun kaže da mnogo puta to može biti indikacija potencijalne blokade. Opet, svaka šteta od vode može biti skupa, pa je važno brzo preduzeti akciju. Prvo, trebalo bi da identifikujete izvor i utvrdite koji uređaji ili cevi zapravo prave buku. Kada se to uradi, Klosterman predlaže proveru začepljenih toaleta ili lavaboa, kao i proveru povratnog toka u tuševima ili kadama.

Klokotanje u odvodima

Odvodi koji mehurići mogu biti znak loše drenaže, problema sa ventilacijom ili većih problema u vodovodnom sistemu, kaže Klosterman. Možda se nešto zaglavilo u odvodu, a u ekstremnim slučajevima bi korenje drveća moglo da „padne“ u sistem. „Mnogo puta se to takođe može pripisati vodi od testenine ili masnoći koja se prolije u kanalizaciju, dlakama ili nekom drugom stranom predmetu kao što su četkice za zube, igračke ili odeća“, kaže Braun. Na kraju, morate da otkrijete koji odvodi stvaraju mehuriće tako što ćete ih pregledati da li postoje vidljive blokade i krhotine. Spora drenaža, stajaća voda ili loša ventilacija vodovoda mogu dovesti do ovog zvuka, kaže Klosterman. Pozivanje vodoinstalatera može pomoći u rešavanju problema, prenosi Večernji list.

Škripeći otvori za sušilicu

Ne samo da škripavi otvor za sušenje signalizira potencijalnu neefikasnost ili kvar sušilice, već može predstavljati i veliku opasnost od požara. „Ako vaša mašina za sušenje škripi i bude vam topla ili vruća na dodir, ugasite je i odmah isključite“, kaže Braun. Škripanje se javlja kada nakupljanje vlakana ili smanjen protok vazduha dovode do pregrevanja mašine za sušenje – što može dovesti do požara. Zbog toga je najbolje to prepustiti kompaniji koja je specijalizovana za čišćenje ne samo otvora za sušenje veša, već i same mašine za sušenje. Klosterman dodaje da se buka takođe može pripisati problemima sa kaišom ili drugim komponentama: „Pažljivo pregledajte kaiš sušilice da vidite da li je istrošen, pohaban ili oštećen jer oštećeni kaiš za sušenje može da izazove škripu tokom rada.

Grebanje, šuškanje ili lupanje po zidovima ili tavanu

Bilo koji od ovih zvukova može biti posledica prisustva insekata i životinja, smatra Braun, ali napominje da ih može proizvesti i grana drveta na krovu, ventilacioni otvori koje treba podmazati ili zameniti, kao i kapa od dimnjaka ili svetlarnik koji je labav i ne podnosi dobro nalete vetra. Ako ostavite grebanje, šuštanje ili lupanje po zidovima ili potkrovlju nerešeno na duži vremenski period, verovatno ćete se suočiti sa značajnijim problemima popravke, kao što su oštećenje strukturnih elemenata vašeg doma, kao i električnih instalacija i izolacije pitanja. Ključno je obratiti pažnju na to odakle zvuci dolaze i koliko često se javljaju. Takođe bi trebalo da potražite praznine i otvore gde štetočine mogu imati priliku da napadnu vaš dom.

