Zaboravite na prljave sudove: Otkrijte trikove koji će transformisati vašu mašinu za sudove u pravog čistača

Mašina za posuđe vam ne pere dobro?

Postoji više razloga zbog kojih možete biti nezadovoljni radom vaše mašine za suđe, ali i nekoliko načina da se to reši. Mašina za pranje sudova već odavno nije luksuz nego sastavni deo mnogih domaćinstava, a to će vam pre svih reći one porodice koje broje više članova. Međutim, bilo da su u pitanju ugradne mašine za sudove ili one klasične, može se desiti da sudovi budu loše oprani.

Neke greške ponavljaju se često i nismo ih uvek svesni, ali mogu se lako ispraviti.

Loše postavljeni sudovi

Da bi mašina za pranje sudova obavila posao za koji je namenjena, moraju se poštovati pravila koja dolaze u okviru uputstva, a jedno od njih je da sudovi moraju biti pravilno raspoređeni. U slučaju lošeg rasporeda, sudovi neće biti oprani kako treba i bespotrebno ćete potrošiti više struje i vremena nego što bi trebalo.

Pravilo je da šolje i čaše idu na gornju policu jer su lakše, a uz njih idu i plastične posude koje smeju da se peru u mašini. Na donju policu idu veći i teži sudovi, poput tanjira, tiganja i šerpi. Izbegavajte pranje drvenih daski za sječenje, a veće tanjire za serviranje hrane stavite sa strane.

Prljava ili začepljena prskalica

Prskalice ili brizgaljke u mašini za pranje sudova ne smeju biti blokirane i treba provjeriti da nisu začepljene. One u sebi imaju rupe kroz koje se u mašinu ispušta voda koja služi da rastvori deterdžent u dozeru. Zapušenje može dovesti do niza problema koji dovode do neopranih sudova, pa ih treba čistiti i proveravati redovno. I gornja i donja prskalica mogu se skinuti i očistiti mlazom vode, a za otpušavanje rupa možete upotrebiti pincetu ili čačkalicu.

Prljav ili začepljen filter

Iako mu je svrha da uhvati prljavštinu i naslage sa sudova, filter ne sme da se začepi, jer ako se to desi – pravilno funkcionisanje biće onemogućeno. Zato i filter treba proveriti sa vremena na vreme, izvaditi ga iz donjeg dela mašine i oprati pod mlazom vode. Jedna od indikacija da je filter zapušen je i neprijatan miris, zato ga proveravajte češće kako biste to sprečili.

Da se mašina za pranje posuđa ne bi pokvarila pre vremena, bitna je prevencija:

Sastružite ostatke hrane sa sudova

Sudove ne morate ispirati pre stavljanja u mašinu, ali bilo bi dobro da sa njih uklonite stvrdnute i sasušene komade hrane. Oni mogu blokirati filter i onemogućiti pravilno ispiranje. Nekoliko minuta truda pravi puno razlike na duže staze.

Koristite odgovarajući deterdžent i program

Vrlo je važno da pratite uputstva za korišćenje mašine, što podrazumijeva i izbor pravog deterdženta i sredstva za ispiranje. Nikako na svoju ruku.

Posle ovih saveta sigurno ćete videti razliku u radu vaše mašine za pranje posuđa!

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.