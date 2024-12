„Zbog ove greške dobio sam abnormalno visoke račune“: Pazite kako podešavate radijatore

Naizgled bezazlena greška vas može skupo koštati

“Pravilno zagrevanje vašeg stana nije tako lako kao što se čini. Jedna greška može bukvalno da uzrokuje da vaši računi za grejanje naglo porastu. U mom slučaju je upravo to bio slučaj. S obzirom na to kakve su sadašnje cene, važno je da obratite pažnju na ovakve detalje. To zaista čini ogromnu razliku, znam iz iskustva”, započinje svoje iskustvo jedan muškarac.

“Zimi je važno ne samo da zagrevate stanove, već i da ih provetravate. Poznato je da puštanje malo svežeg vazduha u kuću ne samo da pomaže u otklanjanju raznih neprijatnih mirisa, već nam pomaže da bolje razmišljamo i spavamo, a dobro je i za naše zdravlje. Međutim, važno je da se pravilno pripremite za provetravanje prostorija zimi. Nije dovoljno da otvorite prozor na nekoliko minuta, a zatim da ga zatvorite. Kada je otvoren, radijator mora da bude isključen. Ali ne samo tada…

Uvek se trudim da redovno provetravam stan kako bi ušao svež vazduh. To radim čak i zimi. Pre dve godine sam se, međutim, iznenadio kada sam video račun posle grejne sezone. Ispostavilo se da sam napravio osnovnu grešku o kojoj nisam imao pojma. Setio sam se da ugasim radijator svaki put pre nego što otvorim prozor u prostoriji.

Hladan vazduh spolja čini da radijator snažnije radi, a samim tim se i mnogo više zagreva. Moderni radijatori imaju termostate koji održavaju konstantnu temperaturu u prostoriji. Kada ih odmah ohladimo, radijator automatski ‘uključuje petu brzinu’ da izjednači temperaturu.

Pa, nakon što sam zatvorio prozore, odmah sam ponovo uključio radijatore i postavio ih na isti nivo kao i pre provetravanja. Zaboravio sam da je vazduh u prostoriji još uvek bio svež, pa su se radijatori odmah zagrejali, crpeći veliku snagu i tako povećavajući moje račune. Nakon provetravanja prostorije sačekajte neko vreme da se temperatura izjednači i da se vazduh malo zagreje, pa tek onda možete ponovo da uključite radijatore. Pošto više ne pravim ovu naizgled bezazlenu grešku, ne brinem o svojim računima za grejanje”.

(mondo.rs)

