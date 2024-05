Znate li zašto se stavlja novčić u zamrzivač pre odlaska iz kuće? Razlog će vas iznenaditi

Stavljanje novčića u zamrzivač je praktičan i jednostavan trik koji vam omogućava da proverite da li je nestala struja dok niste bili kod kuće

Ako planirate produžen boravak van kuće, kao što je odlazak na odmor ili vikend putovanje, i želite biti sigurni da je struja bila stabilna tokom vaše odsutnosti, ovaj trik može vam pomoći. Sve što trebate učiniti je da napunite čašu vode i stavite je u zamrzivač. Zatim stavite stari novčić na površinu vode u čaši. Kada se vratite, pregledajte situaciju s novčićem da biste saznali šta se dešavalo dok ste bili odsutni.

Ako novčić i dalje leži na vrhu zamrznute čaše vode, to znači da je struja bila u redu i sve je ostalo nepromenjeno. Međutim, ako primetite da je novčić potonuo na dno čaše, to ukazuje na to da je struja nestala ili nije bila uključena dovoljno dugo da očuva smrznutu vodu. U tom slučaju, postoji mogućnost da je hrana u vašem zamrzivaču deo vremena bila na sobnoj temperaturi i potencijalno se pokvarila.

Važno je napomenuti da hrana koja je bila odmrznuta i ponovo zamrznuta može izgledati dobro i neispravno, ali može sadržavati bakterije koje mogu biti opasne po zdravlje. Stoga, za ovaj eksperiment, koristite providnu staklenu čašu ili posudu kako biste mogli jasno videti promene u stanju vode i novčića.

Takođe, ako primetite da je novčić potonuo na pola ili se nalazi na nekom drugom nivou između površine i dna čaše, to ukazuje na to da je zamrzivač doživeo delimično otapanje i ponovno zamrzavanje. U ovom slučaju, vaša hrana može još uvek biti jestiva i neispravna, ali budite pažljivi i proverite je pažljivo kako biste bili sigurni u njen kvalitet.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.